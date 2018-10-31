2 листопада в Україні почне діяти безвіз ще з однією країною

З 2 листопада між Україною і Катаром починає діяти безвізовий режим.

Про це повідомив міністр внутрішних справ Арсен Аваков у Twitter.

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"Сьогодні на зустрічі із прем'єр-міністром Катару Абдулою Аль Тані у Досі констатували завершення всіх формальностей – з 2 листопада між Україною і Катаром починає працювати безвізовий режим. Міцнішаємо друзями!" – заявив Аваков.

Сьогодні на зустрічі із прем'єр-міністром Катару Абдулою Аль Тані у Досі констатували завершення всіх формальностей - з 2 листопада між Україною і Катаром починає працювати безвізовий режим. Міцнішаємо друзями! pic.twitter.com/V9EiD2TFzt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, 26 вересня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його уругвайський колега Луїс Альмагро підписали угоду про встановлення безвізового режиму між країнами.