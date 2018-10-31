2 листопада в Україні почне діяти безвіз ще з однією країною
З 2 листопада між Україною і Катаром починає діяти безвізовий режим.
Про це повідомив міністр внутрішних справ Арсен Аваков у Twitter.
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"Сьогодні на зустрічі із прем'єр-міністром Катару Абдулою Аль Тані у Досі констатували завершення всіх формальностей – з 2 листопада між Україною і Катаром починає працювати безвізовий режим. Міцнішаємо друзями!" – заявив Аваков.
Нагадаємо, 26 вересня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його уругвайський колега Луїс Альмагро підписали угоду про встановлення безвізового режиму між країнами.
Джерело: 24 Канал
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