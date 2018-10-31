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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      2 ноября в Украине начнет действовать безвиз с еще одной страной

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      Аваков с рабочим визитом в Катаре
      Аваков с рабочим визитом в Катаре / Соцсети

      Со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает действовать безвизовый режим.

      Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

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      "Сегодня на встрече с премьер-министром Катара Абдуллой Аль Тани в Дохе констатировали завершение всех формальностей – со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепим дружбу!" – заявил Аваков.

      Напомним, 26 сентября Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его уругвайский коллега Луис Альмагро подписали соглашение о безвизовом режиме между странами.

      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Безвизовый режим Катар
      Источник: 24 Канал
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