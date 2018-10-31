2 ноября в Украине начнет действовать безвиз с еще одной страной

Со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает действовать безвизовый режим.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

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"Сегодня на встрече с премьер-министром Катара Абдуллой Аль Тани в Дохе констатировали завершение всех формальностей – со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Крепим дружбу!" – заявил Аваков.

Сьогодні на зустрічі із прем'єр-міністром Катару Абдулою Аль Тані у Досі констатували завершення всіх формальностей - з 2 листопада між Україною і Катаром починає працювати безвізовий режим. Міцнішаємо друзями! pic.twitter.com/V9EiD2TFzt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 жовтня 2018 р.

Напомним, 26 сентября Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его уругвайский коллега Луис Альмагро подписали соглашение о безвизовом режиме между странами.