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      Європарламент дозволив Румунії та Болгарії приєднатись до Шенгенської зони

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      Європарламент дозволив Румунії та Болгарії приєднались до Шенгенської зони
      Європарламент дозволив Румунії та Болгарії приєднались до Шенгенської зони / Ілюстративне фото

      У вівторок, 11 грудня, Європейський парламент схвалив резолюцію, що підтримує заявки Румунії та Болгарії на приєднання до Шенгенської зони, незважаючи на відсутність згоди між членами Євроради.

      Про це пише Balkan Insight.

      Згідно з документом, приєднання країн до Шенгенської угоди не повинне бути пов'язаним з верховенством права в обох країнах. У резолюції також міститься заклик до Ради активізувати процес ухвалення рішень у справі Хорватії.

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      Раніше, а саме 13 вересня, прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте заявив у Бухаресті, що його країна виступає проти вступу Румунії до Шенгену через проблеми країни з корупцією.

      З 2011 року це вже п'ята резолюція Європарламенту з рекомендаціями про прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенського простору.

      Теги: Новини політики Європарламент Європа Євросоюз Болгарія Румунія Шенген
      Джерело: 24 Канал
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