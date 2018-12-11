Європарламент дозволив Румунії та Болгарії приєднатись до Шенгенської зони

У вівторок, 11 грудня, Європейський парламент схвалив резолюцію, що підтримує заявки Румунії та Болгарії на приєднання до Шенгенської зони, незважаючи на відсутність згоди між членами Євроради.

Про це пише Balkan Insight.

Згідно з документом, приєднання країн до Шенгенської угоди не повинне бути пов'язаним з верховенством права в обох країнах. У резолюції також міститься заклик до Ради активізувати процес ухвалення рішень у справі Хорватії.

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Раніше, а саме 13 вересня, прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте заявив у Бухаресті, що його країна виступає проти вступу Румунії до Шенгену через проблеми країни з корупцією.

З 2011 року це вже п'ята резолюція Європарламенту з рекомендаціями про прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенського простору.