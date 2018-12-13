Європарламент прийняв резолюцію, яка засуджує будівництво "Північного потоку-2"

Депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію, в якій засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", назвавши його політичним проектом, який несе загрозу енергетичній безпеці Європи.

Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті відомства.

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Зауважимо, що за підтримку резолюції проголосували 433 депутати, 105 висловилися проти, 30 – утрималися.

Також Європарламент закликав керівництво України посилити боротьбу з корупцією і соціальною несправедливістю в країні.

Україна досягла значного прогресу в імплементації реформ, прописаних в угоді про асоціацію. Водночас, громадяни країни ще не відчувають істотного поліпшення свого життя. Боротьба з корупцією повинна йти швидше. Тримайте курс на Європу, попри агресію з боку РФ,

– заявив депутат Європарламенту Майкл Гахлер.

Нагадаємо, що 12 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила 2 резолюції щодо дій Росії. Одна із них закликає завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", інша – засуджує військову агресію РФ проти України у Керченській протоці.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.