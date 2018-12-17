У Німеччині заявили, що не бажають відмовлятися від "Північного потоку-2"

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив про те, що відмова від будівництва газопроводу "Північний потік-2" не зменшить залежності від поставок газу з Росії.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

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Ми не зменшимо залежності від Росії тим, що підірвемо такий проект, як "Північний потік-2", а потім будемо отримувати російський же газ з інших трубопроводів. Про більшу енергонезалежність можна говорити тільки тоді, коли ми, крім забезпечення довгострокової поставки газу, також створимо в Німеччині інфраструктуру для отримання скрапленого природного газу,

– заявив Альтмаєр.

Він також повідомив, що зараз "ведуться активні і не прості дискусії" щодо необхідності продовження транзиту газу через територію України після завершення будівництва "Північного потоку-2".

24 Канал повідомляв про те, що депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію, в якій засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", назвавши його політичним проектом, який є загрозою для енергетичної безпеки Європи.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.