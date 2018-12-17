07:45
17 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін попався. Не зразковий батько
      Вєсті Кремля
      18:03, 15 грудня
      Вєсті. UA. Жир: Здійснення бажань Насірова. Прибулець радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Німеччині заявили, що не бажають відмовлятися від "Північного потоку-2"

      878 Читать новость на русском
      Петер Альтмаєр
      Петер Альтмаєр / Фото з відкритих джерел

      Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив про те, що відмова від будівництва газопроводу "Північний потік-2" не зменшить залежності від поставок газу з Росії.

      Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

      Читайте також: "Ми захищали – так буде в майбутньому": у Берліні зробили нову заяву щодо російського газу

      Ми не зменшимо залежності від Росії тим, що підірвемо такий проект, як "Північний потік-2", а потім будемо отримувати російський же газ з інших трубопроводів. Про більшу енергонезалежність можна говорити тільки тоді, коли ми, крім забезпечення довгострокової поставки газу, також створимо в Німеччині інфраструктуру для отримання скрапленого природного газу,
      – заявив Альтмаєр.

      Він також повідомив, що зараз "ведуться активні і не прості дискусії" щодо необхідності продовження транзиту газу через територію України після завершення будівництва "Північного потоку-2".

      24 Канал повідомляв про те, що депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію, в якій засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", назвавши його політичним проектом, який є загрозою для енергетичної безпеки Європи.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Північний потік-2 Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      16 грудня , 23:07 Загроза Європі, плани Росії і патріоти "русского мира": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 841
      Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      14 грудня , 15:05 Російсько-українська війна: як українці Кремль перемагали
      Євгенія Мазур 1
      Головні новини 16 грудня: відбулася прес-конференція Порошенка та названо головний собор УПЦ
      16 грудня , 22:00 Головні новини 16 грудня: відбулася прес-конференція Порошенка та названо головний собор УПЦ
      2714
      Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
      16 грудня , 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
      1934
      Найсмішніші меми тижня: Томос для Насірова та реакція РПЦ на Єдину помісну церкву
      16 грудня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Томос для Насірова та реакція РПЦ на Єдину помісну церкву
      2705
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Великобританії чоловік випадково купив антикварний глечик за п'ять доларів
      2 грудня , 07:40
      Протести в Парижі: поліція застосувала газ проти демонстрантів, на вулиці вивели БТРи
       8 грудня , 13:05
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук