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      "Ми захищали – так буде в майбутньому": у Берліні зробили нову заяву щодо російського газу

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      У Берліні запевнили, що захищатимуть інтереси України в газових переговорах з РФ
      У Берліні запевнили, що захищатимуть інтереси України в газових переговорах з РФ / Фото з відкритих джерел

      Німецька сторона розуміє занепокоєння ЄС будівництвом "Північного потоку-2" і продовжуватиме захищати інтереси України в питанні газового транзиту. При цьому в Берліні кажуть, що сподіваються на конструктив обох сторін в газових переговорах з ЄС.

      Про це заявив міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмаєр, пише "Укрінформ".

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      Німецький міністр наголосив, що в багатьох країнах тривають дискусії з приводу проекту "Північний Потік-2" в контексті майбутніх потреб Європи в газі.

      Ми, звичайно, повинні серйозно поставитися до занепокоєння України. Ми разом з Францією завжди виступали на захист інтересів України, в тому числі економічних, так буде і в майбутньому. Сподіваюся, що в тристоронніх переговорах обидві сторони проявлять конструктив,
      – сказав міністр.

      При цьому Альтмаєр наголосив, що через рік ЄС зможе покривати лише 18% потреб завдяки власному виробництву. Відтак, за словами міністра, імпорт з Росії є одним із варіантів. При цьому наразі газ надходить переважно через Україну і через "Північний Потік-1". Натомість у Берліні вбачають перспективу саме в трубопроводах "Північний Потік-2", "Південний Потік" та "Турецький потік".

      Окрім того, Альтмаєр зауважив, що Німеччина не хоче ставати занадто залежною від російського газу. За словами політика, питання в тому, які існують альтернативи російській пропозиції, якщо з якоїсь причини будуть перебої з поставками.

      "Тому ми в Німеччині рішуче налаштовані створювати LNG-інфраструктуру для отримання скрапленого газу", – сказав він.

      Міністр пояснив, що такий газ може надходити з США та арабських країн. Однак наразі він є значно дорожчим, ніж газ, який надходить по трубопроводах. Проте в планах німецького уряду є створення відповідної інфраструктури, в тому числі і з метою подальшого транзиту в інші країни.

      24 Канал повідомляв про те, що депутати Європейського парламенту прийняли резолюцію, в якій засудили будівництво газопроводу "Північний потік-2", назвавши його політичним проектом, який є загрозою для енергетичної безпеки Європи.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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