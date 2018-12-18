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      Без суттєвого посилення санкцій Путін буде відчувати себе безкарним, – Турчинов

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      Без суттєвого посилення санкцій Путін буде відчувати себе безкарним, – Турчинов
      Без суттєвого посилення санкцій Путін буде відчувати себе безкарним, – Турчинов / informator.news

      У вівторок 18 грудня під час зустрічі з керівниками дипломатичних місій Литовської Республіки у країнах "Східного партнерства" Турчинов зазначив, що незважаючи на наявні санкції, Росія не припиняє агресії проти України.

      Про це повідомляють у прес-службі РНБОУ.

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      Незважаючи на вже існуючі санкції, Росія не припиняє агресію проти України. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає, що без посилення санкцій президент Росії буде відчувати себе безкарним.

      Тому без суттєвого посилення санкційного тиску Путін відчуватиме себе безкарним... Україна стає серйозним фактором європейської безпеки, і розглядати допомогу нашій державі потрібно в контексті того, що, підтримуючи сектор безпеки й оборони України, Європа посилює власний захист,
      – сказав Турчинов.

      Він додав, що з боку деяких українських партнерів "нелогічно" посилювати санкції проти РФ, одночасно підтримуючи будівництво газопроводу "Північний потік – 2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      До слова, міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив про те, що відмова від будівництва газопроводу "Північний потік-2" не зменшить залежності від поставок газу з Росії.

      Заступник міністра закордонних справ Литви Дарюс Скусявічюс сказав, що його країна "розуміє бажання Путіна продемонструвати всьому світу, що його дії залишаються безкарними".

      Саме тому ми намагаємося зробити так, щоб він відповідав за кожен свій крок,
      – додав Скусявічюс.

      Нагадаємо, що Кабмін за поданням МінТОТ прийняв рішення про внесення пропозицій до РНБО щодо застосування ряду санкцій до юридичних та фізичних осіб із РФ.
       

      Теги: Україна – Росія Новини України Володимир Путін Олександр Турчинов Литва Санкції Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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