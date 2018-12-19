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      Одна з європейських країн хоче заморозити майно російських олігархів

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      Президентка Литви Даля Грибаускайте
      Президентка Литви Даля Грибаускайте / Фото з відкритих джерел

      Уряд Литви готує законопроект, який дозволить у правовому полі заморожувати майно та обмежувати у країні фінансово-економічну діяльність російських можновладців, внесених у "список Магнітського".

      Про це повідомляє Delfi.

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      З такою ініціативою виступили опозиційні консерватори та ліберали. І вони вже подали своє бачення проекту, проте документ уряд наразі не схвалив. За словами міністра закордонних справ Литви Лінаса Лінкявічюса, мета проекту підтримується, проте уряд має більш детально проаналізувати, чи відповідає закон міжнародній політиці санкцій. Тож там пропонують представити свій документ як альтернативу.

      Іншими словами, ми дуже підтримуємо ціль, але не можемо схвалити цей проект, тому пропонуємо його не розглядати. Ми пропонуємо, щоб уряд підготував новий проект закону, і ми будемо готові це зробити",
      – сказав Лінкявічюс. 

      Новий "санкційний проект" має доповнити так званий "закон Магнітського". Так, Литва зможе заборонити в'їзд до країни іноземцям, яких підозрюють у корупції, відмиванні грошей і порушенні прав людини.

      Якщо уряд країни таки ухвалить нову редакцію закону, то Литва у правових межах зможе заморожувати кошти у банках та інше фінансове майно тих, хто підпадає під дію закону. Крім того, особам і компаніям буде заборонено торгувати з іноземцями з "чорного списку".

      Що таке "Закон Магнітського"?Закон прийняли у США у 2012 році. Він дозволяє відповідати обмежувальними заходами на грубі порушення прав людини. Документ містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань і порушень прав людини, зокрема пов'язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського.

      З 2016 року закон поширюється не тільки на росіян, але і на будь-яких іноземних громадян, чиї імена внесено до документу. Відповідно до закону, імена осіб, причетних до брутальних порушень прав людини, буде оприлюднено.

      Нагадаємо, у зв'язку з агресією Росії в Керченській протоці, 8 грудня Литва розширила список громадян РФ, яким заборонили в'їзд у країну. До санкційного списку потрапили 20 людей. Зазначимо, що Литва є першою країною, яка ввела санкції проти Росії у зв’язку з нападом на українські кораблі у Керченській протоці.

      У Кремлі ж завзято обіцяють реагувати на всі "антиросійські" дії. Тому Росія погрожує дзеркальною відповіддю на санкції з боку Литви.

      Теги: Новини політики Новини Росії Литва Санкції
      Джерело: 24 Канал
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