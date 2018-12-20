Путин все крепче хватает Украину за горло, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил международных партнеров, что президент РФ Владимир Путин все крепче хватает Украину за горло. Министр назвал агрессию России возле Керченского пролива атакой на западные ценности, которые украинский народ искренне разделяет.

Об этом министр написал в своей колонке для издания Politico.

Своим последним нападением Путин фактически хватает Украину руками за горло и сжимает его. Его конечная цель – задушить и заставить нас замолчать; видеть, что мы терпим неудачу, чтобы он мог присоединить нашу страну назад к новой, ободренной Российской империи,

– пишет Климкин.

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Украинский министр убежден, что крайне нестабильная и опасная ситуация на Азовском море и Керченском проливе может быть преодолена только путем солидарности между странами, которые разделяют международное право.

Для безопасности всех наших стран я настоятельно призываю международное сообщество продолжать оказывать коллективное давление на Россию и требовать немедленного освобождения захваченных украинских военнослужащих,

– отмечает министр.

Павел Климкин отметил, что украинский народ решительно настроен смотреть на Запад – стремиться в ЕС, в НАТО, в трансатлантическое сообщество. Путин не может согласиться или принять это, поэтому он сделает все возможное, чтобы уничтожить Украину.

Также министр поблагодарил международное сообщество за поддержку Украины, и призвал продолжать оказывать давление на Москву на всех уровнях.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинские военные корабли переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные якобы неправомерно заплыли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



Кроме того, Российская Федерация не предоставляет достоверную информацию о состоянии здоровья раненых украинских военнопленных моряков. Страна-агрессор направляет фейковые медицинские справки, где даже не указан диагноз защитников Украины.



28 ноября Украина ввела в 10-ти областях военное положение на 30 дней. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



Также секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре с участием представителей ОБСЕ и международных организаций.