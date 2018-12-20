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      Путін все міцніше хапає Україну за горло, – Клімкін

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      Клімкін закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію
      Клімкін закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію / frontnews.eu

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін попередив міжнародних партнерів, що президент РФ Володимир Путін все міцніше хапає Україну за горло. Міністр назвав агресію Росії біля Керченської протоки атакою на західні цінності, які український народ щиро поділяє.

      Про це міністр написав у своїй колонці для видання Politico.

      Своїм останнім нападом Путін фактично хапає Україну руками за горло і стискає його. Його кінцева мета – задушити і змусити нас замовчати; бачити, що ми зазнаємо невдачі, щоб він міг приєднати нашу країну назад до нової, підбадьореної Російської імперії,
      – пише Клімкін. 

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      Український міністр переконаний, що вкрай нестабільна і небезпечна ситуація на Азовському морі і Керченській протоці може бути подолана тільки шляхом солідарності між країнами, які поділяють міжнародне право.

      Для безпеки всіх наших країн я наполегливо закликаю міжнародну спільноту продовжувати чинити колективний тиск на Росію і вимагати негайного звільнення захоплених українських військовослужбовців",
      – зазначає  міністр.

      Павло Клімкін наголосив, що український народ рішуче налаштований дивитися на Захід – прагнути до ЄС, до НАТО, до трансатлантичного співтовариства. Путін не може погодитися або прийняти це, тому він зробить все можливе, щоб знищити Україну. 

      Також міністр подякував міжнародному співтовариству за підтримку України, і закликав продовжувати чинити тиск на Москву на всіх рівнях.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українські військові кораблі переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. 

      Проте в Росії заявили, що українські військові нібито неправомірно заплили  в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. 

      Крім того, Російська Федерація не надає достовірну інформацію про стан здоров'я поранених українських військовополонених моряків. Країна-агресор надсилає фейкові медичні довідки, де навіть не зазначено діагноз захисників України.

      28 листопада Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан на 30 днів. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років. Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. 

      Також секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Путін Новини політики Конфлікт в Азовському морі Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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