"Крим зараз – це наростаюча глобальна проблема": Клімкін прокоментував рішення Генасамблеї ООН

У 2014 році окупація Криму стала українською трагедією та проблемою. Зараз окупований Крим перетворюється на фундаментальний виклик для регіональної і глобальної безпеки та стабільності.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Це – наростаюча глобальна проблема – і в сенсі його мілітаризації, і в сенсі систематичного порушення прав людини. Світова спільнота поступово починає дозрівати до того, щоб виробити комплексну відповідь на виклики і деструктивні тенденції, які запустили російські окупанти. У цьому світлі схвалення Генасамблеєю резолюція дозволило вперше на майданчику ООН говорити про те, що мілітаризація Криму – це наша спільна проблема, яка з часом лише поглиблюватиметься,

– зазначив очільник вітчизняного МЗС.

Так, на думку Клімкіна прийнята резолюція є першим кроком до деокупації українського півострова.

"Резолюція - це ще одна важлива сходинка, яка наближує нас до комплексного вирішення "кримського питання" і деокупації півострова. Дякую всім, хто підтримав, працював та працює для того, що Крим знову став безпечним, правовим та українським!" – наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися. Ухвалення резолюції привітав Президент України Петро Порошенко. Лідер держави наголосив, що "резолюція показала однозначну оцінку світової спільноти щодо триваючої протиправної поведінки Кремля". В українському МЗС таке рішення Генасамблеї назвали "чітким сигналом для Російської Федерації".