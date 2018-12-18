"Крым сегодня – это нарастающая глобальная проблема": комментарии Климкина

В 2014 году оккупация Крыма стала украинской трагедией и проблемой. Сейчас оккупированный Крым превращается в фундаментальный вызов для региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Об этом на своей Facebook-странице написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Это – нарастающая глобальная проблема – и в смысле его милитаризации, и в смысле систематического нарушения прав человека. Мировое сообщество постепенно начинает созревать к тому, чтобы выработать комплексный ответ на вызовы и деструктивные тенденции, которые запустили российские оккупанты. В этом свете принятие Генассамблеей резолюцию позволило впервые на площадке ООН говорить о том, что милитаризация Крыма – это наша общая проблема, которая со временем будет лишь углубляться,

– отметил глава отечественного МИД.

Да, по мнению Климкина принятая резолюция является первым шагом к деоккупации украинского полуострова.

"Резолюция – это еще одна важная ступенька, которая приближает нас к комплексному решению "крымского вопроса" и деоккупации полуострова. Спасибо всем, кто поддержал, работал и работает для того, что Крым снова стал безопасным, правовым и украинским!" – подчеркнул глава МИД.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались. Принятие резолюции приветствовал Президент Украины Петр Порошенко. Лидер государства подчеркнул, что "резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества по продолжающегося противоправного поведения Кремля". В украинском МИД такое решение Генассамблеи назвали "четким сигналом для Российской Федерации".