Вмешательство Медведчука в украинские выборы: в ВР могут создать Временную следственную комиссию

На заседании в Верховной Раде 18 декабря "Народный фронт" заявил, что зарегистрировал новое постановление в отношении Виктора Медведчука.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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"Народный фронт" заявил, что зарегистрировал постановление о создании Временной следственной комиссии в связи с активизацией Виктора Медведчука перед украинскими выборами, возможным его вмешательством в украинские выборы путем, в том числе, скупки украинских телеканалов. Депутаты надеются на создание соответствующей ВСК. Они призвали коллег, чтобы те подписались под постановлением.



Плакат против Медведчука

Кроме голосования в Верховной Раде произошла эпопея с плакатом относительно Виктора Медведчука. Утром депутаты "Народного фронта" повесили на трибуну плакат с надписью "Агента Путина Медведчука – под суд!". После этого депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич сорвал этот плакат. Однако после перерыва в 12:30 этот плакат снова появился.



Шуфрич сорвал плакат против Медведчука

Видео, кто такой Виктор Медведчук

К слову, также 18 декабря на заседании ВРУ в первом чтении депутаты приняли законопроект об усилении ответственности за ношение военной формы военнослужащими и за надругательство над могилами и памятниками защитников Украины и участников Революции Достоинства.