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      Вмешательство Медведчука в украинские выборы: в ВР могут создать Временную следственную комиссию

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      На заседании в Верховной Раде 18 декабря "Народный фронт" заявил, что зарегистрировал новое постановление в отношении Виктора Медведчука.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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      "Народный фронт" заявил, что зарегистрировал постановление о создании Временной следственной комиссии в связи с активизацией Виктора Медведчука перед украинскими выборами, возможным его вмешательством в украинские выборы путем, в том числе, скупки украинских телеканалов. Депутаты надеются на создание соответствующей ВСК. Они призвали коллег, чтобы те подписались под постановлением.

      плакат проти медведчука у верховній раді
      Плакат против Медведчука

      Кроме голосования в Верховной Раде произошла эпопея с плакатом относительно Виктора Медведчука. Утром депутаты "Народного фронта" повесили на трибуну плакат с надписью "Агента Путина Медведчука – под суд!". После этого депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич сорвал этот плакат. Однако после перерыва в 12:30 этот плакат снова появился.

      шуфрич зірвав плакат проти медведчук
      Шуфрич сорвал плакат против Медведчука

      Видео, кто такой Виктор Медведчук

      К слову, также 18 декабря на заседании ВРУ в первом чтении депутаты приняли законопроект об усилении ответственности за ношение военной формы военнослужащими и за надругательство над могилами и памятниками защитников Украины и участников Революции Достоинства.

      Теги: Новости Украины Нестор Шуфрич Новости политики Народный фронт Оппозиционный блок Верховная Рада Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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