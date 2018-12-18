В Украине планируют усилить наказание за ношение формы не военнослужащими

Ответственность за травлю в школе, неправомерное ношение военной формы, усиление наказания за игнорирование ремней безопасности и надругательство над могилами защитников. Законопроекты, которые 18 декабря должны были рассмотреть депутаты.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Депутаты в первом чтении, хотя и не с первого раза, приняли законопроект об усилении ответственности за ношение военной формы невоенными и за надругательство над могилами и памятниками защитников Украины и участников Революции достоинства.

Усилить административную ответственность в отношении тех лиц, которые используют форму одежды, знаки различия, медали, на которые не имеют права. Усилить уголовную ответственность в отношении тех лиц, которые презирают погибших защитников Украины. Не только тех, кто погиб на линии фронта, но и тех, кто погиб на Майдане Независимости,

– заявил народный депутат Андрей Тетерев.

К тем людям, которые носят форму, не будучи военнослужащими, будут применять штрафы от 50 до 100 необлагаемых минимумов, а это примерно от 800 до 1600 гривен. Депутат пояснил, что это минимальная расчетная стоимость военной формы, которую официально закупает для военных Минобороны. Однако, касаться это норма только тех людей, которые носят военную форму именно образца Вооруженных сил Украины. Охотникам, рыболовам, которые любят носить мультикам, не запрещено это делать и в дальнейшем.

Для людей, которые оскверняют памятники и могилы, будет применяться уголовная ответственность. Депутаты объяснили, что такие нормы действуют во всех демократических странах мира, а так как в Украине, в связи с вооруженной агрессией России, эта проблема активизировалась, за нее взялись они. Депутатам еще предстоит проголосовать за этот законопроект во втором чтении. Однако, видимо, это будет уже после нового года.