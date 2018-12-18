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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      В Україні планують посилити кару за носіння форми не військовослужбовцями

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      Відповідальність за цькування в школі, неправомірне носіння військової форми, посилення кари за ігнорування ременів безпеки та наругу над могилами захисників. Законопроекти, які 18 грудня мали розглянути депутати.

      Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Депутати в першому читанні, хоча й не з першого разу, ухвалили законопроект щодо посилення відповідальності за носіння військової форми невійськовими і за наругу над могилами та пам'ятниками захисників України та учасників Революції гідності. 

      Посилити адміністративну відповідальність щодо тих осіб, які використовують форму одягу, знаки розрізнення, медалі, на які не мають права. Посилити кримінальну відповідальність щодо тих осіб, які зневажають загиблих захисників України. Не тільки тих, хто загинув на лінії фронту, але й тих, хто загинув на Майдані Незалежності,
      – заявив народний депутат Андрій Тетерук.

      До тих людей, які носять форму, не будучи військовослужбовцями, будуть застосовувати штрафи від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, а це приблизно від 800 до 1600 гривень. Депутат пояснив, що це мінімальна розрахункова вартість військової форми, яку офіційно закуповує для війсьоквих Міноборони. Однак, стосуватиметься ця норма лише тих людей, які носять військову форму саме зразка Збройних сил України. Мисливцям, риболовам, які люблять носити мультикам, не заборонено цього робити і надалі. 

      Для людей, які плюндрують пам'ятники і могили, буде застосовуватись кримінальна відповідальність. Депутати пояснили, що такі норми діють в усіх демократичних країнах світу, а так як в Україні, у зв'язку із збройною агресією Росії, ця проблема активізувалася, за неї взялися і вони. Депутатам ще належить проголосувати за цей законопроект у другому читанні. Однак, мабуть, це буде вже після нового року

      Теги: Новини України Законодавство Верховна Рада Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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