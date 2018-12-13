В Україні створять Державну службу з питань етнополітики та свободи совісті

В Україні планують створити ще один центральний орган виконавчої влади Державну службу з питань етничної політики та свободи совісті. Вона має з’явитись найближчим часом.

Про це повідомив міністр культури Євген Нищук, пише "Інтерфакс-Україна".

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Відомо, що цю службу сформують через створення в Україні помісної православної церкви.

У зв’язку з наданням томосу в наступному році ми створимо ще один центральній орган, який називатиметься Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті,

— додав Євген Нищук.

Крім того, голова Мінкультури сказав, що ця служба займатиметься питанням національних меншин, а роботу органу координуватиме Міністерство культури. Більше того, проект щодо створення служби на розгляд урядовому комітету передадуть вже найближчим часом.

Щоб у нас припинялися будь-які речі якоїсь нетерпимості або нетолерантності стосовно будь-якого етносу. Ми — поліконфесійна країна, мультикультурна країна з великим культурним розмаїттям. Необхідно враховувати всі ці моменти,

— наголосив міністр.

Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, митрополит Константинопольського патріархату Еммануїл Галльський провів в Андріївській церкві в Києві першу службу Вселенського патріархату. Митрополит є повіреним Константинополя, який прибув в Україну на Об’єднавчий собор.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?

У жовтні у Стамбулі відбулося засідання Синоду Вселенського патріархату, де церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні надали Томос - дозвіл на створення Єдиної помісної церкви в Україні. Після цього у Києві 15 грудня у Софійському соборі проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля. Цей собор може тривати від кількох годин до кількох діб.