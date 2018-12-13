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      В Украине создадут Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести

      27 Читати новину українською
      В Украине создадут Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести
      В Украине создадут Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести / president.gov.ua

      В Украине планируют создать еще один центральный орган исполнительной власти Государственную службу по вопросам этнической политики и свободы совести. Она должна появиться в ближайшее время.

      Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Известно, что эту службу сформируют путем создания в Украине поместной православной церкви.

      В связи с предоставлением Томоса в следующем году мы создадим еще один центральной орган, который будет называться Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести,
      — добавил Евгений Нищук.

      Кроме того, глава Минкультуры сказал, что эта служба будет заниматься вопросом национальных меньшинств, а работу органа будет координировать Министерство культуры. Более того, проект по созданию службы на рассмотрение правительственному комитету передадут в ближайшее время.

      Чтобы у нас пресекались любые вещи какой-либо нетерпимости или нетолерантности по отношению к любому этносу. Мы — поликонфессиональная страна, мультикультурная страна с большим культурным разнообразием. Необходимо учитывать все эти моменты,
      — подчеркнул министр.

      Напомним, в четверг, 13 декабря, митрополит Константинопольского патриархата Эммануил Галльский провел в Андреевской церкви в Киеве первую службу Вселенского патриархата. Митрополит является поверенным Константинополя, который прибыл в Украину на Объединительный собор.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      В октябре в Стамбуле состоялось заседание Синода Вселенского патриархата, где церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине предоставили Томос — разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Законодательство Томос Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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