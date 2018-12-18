Втручання Медведчука в українські вибори: у ВР можуть створити Тимчасову слідчу комісію

На засідання у Верховній Раді 18 грудня "Народний фронт" заявив, що зареєстрував нову постанову щодо Віктора Медведчука.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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"Народний фронт" заявив, що зареєстрував постанову щодо ствроення Тимчасової слідчої комісії у зв'язку із активізацією Віктора Медведчука перед українськими виборами, можливого його втручання в українські вибори шляхом, в тому числі, скупівлі українських телеканалів. Депутати сподіваються на створення відповідної ТСК. Вони закликали колег, аби ті також підписались під постановою.



Плакат проти Медведчука

Крім голосування у Верховній Раді відбулась епопея з плакатом щодо Віктора Медведчука. Зранку депутати "Народного фронту" почепили на трибуну плакат з написом "Агента Путіна Медведчука – під суд!". Після цього депутат від "Опозиціного блоку" Нестор Шуфрич зірвав цей плакат. Однак після перерви о 12.30 знову цей плакат з'явився.



Шуфрич зірвав плакат проти Медведчука

Відео, хто такий Віктор Медведчук

До слова, також 18 грудня на засіданні ВРУ в першому читанні депутати ухвалили законопроект щодо посилення відповідальності за носіння військової форми не військовими і за наругу над могилами та пам'ятниками захисників України та учасників Революції гідності.