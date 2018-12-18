Медведчук подав до суду на Гопко та вимагає 1 гривню за моральну шкоду: відома причина

Віктор Медведчук, лідер проросійського руху "Український вибір" і голова політради проросійської партії "За життя", подав до суду на народну депутатку та голову парламентського комітету в закордонних справах Ганну Гопко .

Причиною позову "За образу честі і гідності" став пост нардепки у Facebook.

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У ньому вона підримала акцію #МедведчукаПідАрешт та нагадала, що саме Медведчук був причетний до знищення відомого українського поета Василя Стуса, якого було заарештовано радянською владою.

Адже Медведчук є виродком системи, що знищила Стуса, а тепер уособлює сили реваншу, щоб знищити Україну,

– зазначила Гопко у дописі.

До слова, це вже не перший судовий позов Медведчука. У цьому він вимагає від нардепрки визнати поширену інформацію недостовірною, опублікувати резолютивну частину судового рішення, видалити допис, а також покрити судові витрати і заплатити 1 гривню як відшкодування моральної шкоди.

Відео, хто такий Віктор Медведчук