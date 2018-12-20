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      "Где тут логика?": Путин отреагировал на новые санкции США против РФ

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      Путин отреагировал на новые санкции США против РФ
      Путин отреагировал на новые санкции США против РФ / Фото из открытых источников

      Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что новые санкции против России, которые вводит Министерство финансов США, связанные "с ростом могущества России".

      Об этом он сказал во время пресс-конференции 20 декабря.

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      "Россия всю свою жизнь и историю живет в ограничениях и санкциях. Все это связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности", – заявил президент РФ.

      Что касается санкций, связанных со Скрипалями и Хашогги, то где тут логика? Да нет здесь логики. Это причина, чтобы принять дополнительные меры по сдерживанию России,
      – отметил Путин

      Он добавил, что экономика РФ адаптировалась к внешним ограничениям, есть негативные влияния этих санкций, но есть и плюсы.

      "Это заставило нас включить мозг в очень многих вопросах, кстати, это признают и западные эксперты", – сказал Владимир Путин.

      Напомним, 19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянные нарушения Россией международных норм. В списке отдельными пунктами указаны группы офицеров ГРУ РФ, что были привлечены к вмешательству в избирательные процессы за рубежом, организовывали кибератаки на Международное антидопинговое агентство и ОЗХЗ, а также были причастны в химатаке с использованием яда "Новичок" в Великобритании.

      Теги: Новости Украины Владимир Путин Санкции Джамаль Хашогги Отравление Сергея Скрипаля Новости России Новости США
      Источник: 24 канал
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