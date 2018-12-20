"Де тут логіка?": Путін відреагував на нові санкції США проти РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що нові санкції проти Росії, які вводять Міністерство фінансів США, пов'язані "зі зростом могутності Росії".

Про це він сказав під час прес-конференції 20 грудня.

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"Росія все своє життя та історію живе в обмеженнях та санкціях. Все це пов'язано зі зростом могутності Росії, з підвищенням конкурентоспроможності", – заявив президент РФ.

Щодо санкцій пов'язаних зі Скрипалями та Хашоггі, то де тут логіка? Та немає тут логіки. Це причина, аби вжити додаткові заходи щодо стримання Росії,

– зазначив Путін

Він додав, що економіка РФ адаптувалася до зовнішніх обмежень, є негативні впливи цих санкцій, але є і плюси.

"Це заставило нас ввімкнути мозок у дуже багатьох питаннях, до речі, це визнають і західні експерти", – сказав Володимир Путін.

Нагадаємо, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм. У списку окремими пунктами вказані групи офіцерів ГРУ РФ, що були залучені до втручання у виборчі процеси за кордоном, організовували кібератаки на Міжнародне антидопінгове агентство та ОЗХЗ, а також були причетні у хіматаці з використаннясм отрути "Новічок" у Великій Британії.