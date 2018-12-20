13:32
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      "Де тут логіка?": Путін відреагував на нові санкції США проти РФ

      1042 Читать новость на русском
      Путін відреагував на нові санкції США проти РФ
      Путін відреагував на нові санкції США проти РФ / Фото з відкритих джерел

      Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що нові санкції проти Росії, які вводять Міністерство фінансів США, пов'язані "зі зростом могутності Росії".

      Про це він сказав під час прес-конференції 20 грудня.

      Читайте також: Агресія РФ в Азовському морі: Путін відзначився новим обурливим коментарем

      "Росія все своє життя та історію живе в обмеженнях та санкціях. Все це пов'язано зі зростом могутності Росії, з підвищенням конкурентоспроможності", – заявив президент РФ.

      Щодо санкцій пов'язаних зі Скрипалями та Хашоггі, то де тут логіка? Та немає тут логіки. Це причина, аби вжити додаткові заходи щодо стримання Росії,
      – зазначив Путін

      Він додав, що економіка РФ адаптувалася до зовнішніх обмежень, є негативні впливи цих санкцій, але є і плюси.

      "Це заставило нас ввімкнути мозок у дуже багатьох питаннях, до речі, це визнають і західні експерти", – сказав Володимир Путін.

      Нагадаємо, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм. У списку окремими пунктами вказані групи офіцерів ГРУ РФ, що були залучені до втручання у виборчі процеси за кордоном, організовували кібератаки на Міжнародне антидопінгове агентство та ОЗХЗ, а також були причетні у хіматаці з використаннясм отрути "Новічок" у Великій Британії.

      Теги: Новини України Санкції Володимир Путін Новини США Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Джамаль Хашоггі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      сьогодні , 12:18 Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      Наталя Ромашова 215
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      сьогодні , 12:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 496
      Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      сьогодні , 11:32 Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      183
      Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      сьогодні , 10:00 Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      220
      Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      сьогодні , 08:40 Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      Олексій Чибісов 1836
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка
       1 листопада , 18:47
      "Футбол поза політикою": екс-гравець Динамо, який відвернувся від прапора Росії, прокоментував свій вчинок
       19 серпня , 13:31
      Шевченко – автор найкращого гола в історії Мілана у знаменитому протистоянні (відео)
       11 листопада , 23:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук