Прес-конференція Путіна: головні тези про Україну та світ

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 20 грудня, провів прес-конференцію за підсумками року, що минає. 24 канал підготував для вас основні тези щодо реакції Кремля на події в Україні та світі, які лідер країни-агресора виголосив під час заходу.

Агресія Росії у Керченській протоці

На думку керманича Кремля, ситуація з українськими моряками в Азовському морі – це "провокації чинної української влади".

Ми констатуємо, що це була провокація, і це вже правильно. Провокації завжди погані. Провокації передбачають загострення ситуації, але навіщо українським партнерам такий розвиток подій? Зрозуміло, що там вибори, а тому потрібно піднімати рейтинги чинного президента. Це погано,

– зазначив Володимир Путін.

За його словами, через "провокації рейтинги Петра Порошенка зросли, адже він з п'ятої позиції перемістився на другу-третю".

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"Тобто він своє завдання виконав, але це поганий спосіб підняття рейтингу", – заявив президент РФ.

Щодо українських військових, то хтось їх туди послав і розраховував, що вони загинуть, але цього не сталось. Зараз тривають слідчі дії, після кримінального провадження все буде зрозуміло,

– додав він.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

Перемовини з Медведчуком щодо полонених українських моряків

Путін повідомив, що лідер проросійської організації "Український вибір – право народу" та кум президента РФ Віктор Медведчук "зовсім нещодавно" літав у Росію, щоб домовиться про звільнення 24 українських моряків.

Щодо обміну, ми цим займалися. Ось пан Медведчук за дорученням Порошенка, до речі кажучи, постійно цим займається. І нещодавно зовсім приїжджав до Москви та ставив питання про звільнення українських військових, затриманих в Керченській протоці, точніше в Чорному морі,

– сказав він. При цьому очільник Кремля наголосив, що питання звільнення захоплених українських моряків "можна буде вирішувати тільки після завершення кримінальної справи (в РФ – 24 канал)". Читайте також: Втручання Медведчука в українські вибори: у ВР можуть створити Тимчасову слідчу комісію

Ситуація на Донбасі

Путін стверджує, що блокаду між окупованим Донбасом та Україною поставила українська влада.

Вони стріляють у своїх громадян, яких вважають своїми ж громадянами,

– переконує Путін.

Більше того, він додав, що Україна влаштувала також і економічну блокаду Росії, проте обсяг торгівлі буцімто зростає. Крім того, президент РФ додав, що Росія буде і надалі надавати "гуманітарну допомогу", бо "бажає Україні лише миру".

Ми даємо гуманітарну допомогу, щоб їх там до кінця не з’їли та не порвали,

– зазначив Путін.

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На запитання українського журналіста, коли Росія таки поговорить з Україною, Путін заявив:

Справа не в персонах. Поки є русофоби у київських стінах і вони не розуміють інтересів народу, то така ненормальна ситуація буде і надалі продовжуватися, незважаючи на те, хто буде при владі у Кремлі.

Відео: Путін відповідає на питання журналіста про Україну

Надання громадянства РФ українцям

За словами Путіна, спрощення процедури отримання громадянства для українців "має стосунок не лише до подій на Сході України". Лідер Кремля вважає, що РФ "повинна допомагати близькому народові", тому "робитиме для цього все". Так, російський лідер стверджує, що відповідні рішення кремлівської влади мають "запобігти розколу", який нібито нав’язується з боку України.

Ми не намагаємося та не будемо підтримувати політики, пов’язаної із розколом українського та російського народів. Наші народи близькі, пов’язані історичним корінням. І ми будемо робити все, щоб це підтримати,

– вважає він.

При цьому російський лідер заявив, що за подібні дії українській владі нібито "платять", згадавши при цьому транші від МВФ.

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Раніше 24 канал писав, що 18 грудня Держдума дала Володимиру Путіну право визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які можуть подати заяву на отримання російського громадянства в спрощеному порядку. До таких найперше належать громадяни України. Лідер країни-агресора прокоментував, що закон буде прийнятий на початку 2019 року.

Події навколо створення Православної церкви України

Коментуючи створення Православної церкви України, Путін звинуватив Вселенського патріарха у бажанні наживи та виконанні "вказівок з Вашингтона". До всього, Путін заявив про можливий "важкий і кровавий характер" подальшого розвитку подій.

Думаю, головний мотив для Варфоломія підкорити територію, а потім ще й заробляти на цьому,

– заявив президент РФ.

Крім того, президент РФ традиційно звинуватив владу України у "втручанні в релігійне життя". При цьому Путін назвав новостворену Православну церкву України належною до "Стамбульського патріархату". Однак, розповідаючи про "незалежність УПЦ МП в Україні" очільник Кремля обмовився.

"РПЦ Московського патріархату в Україні...Ой, не РПЦ, а Українська православна церква московського патріархату в Україні була цілком незалежною", – сказав він, додавши, що УПЦ МП нібито "лише згадували на проповідях ім’я московського патріарха".

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При цьому Путін заявив, що після створення нової церкви в Україні розпочнеться нібито "розподіл власності". Російський президент спрогнозував "кривавий характер" такому розвитку подій.

"Він може отримати дуже важкий, якщо не кривавий характер", – сказав російський лідер.

Нові санкції США проти РФ

Президент РФ переконує себе та інших, що нові санкції проти Росії, які вводять Міністерство фінансів США, пов'язані "з ростом могутності Росії".

Росія все своє життя та історію живе в обмеженнях та санкціях. Все це пов'язано зі зростом могутності Росії, з підвищенням конкурентоспроможності. Щодо санкцій пов'язаних зі Скрипалями та Хашоггі, то де тут логіка? Та немає тут логіки. Це причина, аби вжити додаткові заходи щодо стримання Росії,

– зазначив Путін.