13:32
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Україні і НАТО потрібні спільні сили безпеки в Чорному і Азовському морях, – Наливайченко

      66 Читать новость на русском
      Розвідувальний корабель ВМС Великобританії HMS Echo
      Розвідувальний корабель ВМС Великобританії HMS Echo / dumskaya.net

      Про це лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив, коментуючи прибуття 19 грудня до порту Одеси розвідувального корабля ЕCHO Королівських Військово-морських сил Великої Британії.

      За словами Наливайченка, "надання Україні додаткової ефективної допомоги у сфері оборони і безпеки було предметом його нещодавніх зустрічей та переговорів у Лондоні.

      "Американці і британці першими показують приклад іншим країнам-членам НАТО як підтримувати Україну у боротьбі з агресором", – наголошує політик.

      Наступним кроком, вважає лідер "Справедливості", мало б стати "створення Україною і НАТО спільних морських сил безпеки в Чорному та Азовському морях".

      На переконання Наливайченка, "натівські кораблі разом з українськими мають, зокрема, супроводжувати комерційні морські рейси з іноземних до наших портів, включно з Азовським морем".

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      сьогодні , 12:18 Чорні ігри навколо людей у білих халатах
      Наталя Ромашова 216
      Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      сьогодні , 12:01 Як отримати компенсацію за няню: інструкція
      Світлана Попова 497
      Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      сьогодні , 11:32 Україна в єврокубках: з чим ми йдемо у відпустку
      185
      Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      сьогодні , 10:00 Нестримна Білодід, блискучий Абраменко та інші: спортивні відкриття України у 2018 році
      220
      Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      сьогодні , 08:40 Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      Олексій Чибісов 1836
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка
       1 листопада , 18:47
      "Футбол поза політикою": екс-гравець Динамо, який відвернувся від прапора Росії, прокоментував свій вчинок
       19 серпня , 13:31
      Шевченко – автор найкращого гола в історії Мілана у знаменитому протистоянні (відео)
       11 листопада , 23:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук