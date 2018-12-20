Україні і НАТО потрібні спільні сили безпеки в Чорному і Азовському морях, – Наливайченко

Про це лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив, коментуючи прибуття 19 грудня до порту Одеси розвідувального корабля ЕCHO Королівських Військово-морських сил Великої Британії.

За словами Наливайченка, "надання Україні додаткової ефективної допомоги у сфері оборони і безпеки було предметом його нещодавніх зустрічей та переговорів у Лондоні.

"Американці і британці першими показують приклад іншим країнам-членам НАТО як підтримувати Україну у боротьбі з агресором", – наголошує політик.

Наступним кроком, вважає лідер "Справедливості", мало б стати "створення Україною і НАТО спільних морських сил безпеки в Чорному та Азовському морях".

На переконання Наливайченка, "натівські кораблі разом з українськими мають, зокрема, супроводжувати комерційні морські рейси з іноземних до наших портів, включно з Азовським морем".