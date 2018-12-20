Бойовики на Донбасі поширюють фейкові чутки про хімічну атаку

Бойовики на Донбасі продовжують нав'язувати населенню антиукраїнські настрої. Цього разу російські офіцери-пропагандисти вигадали міф про майбутню хімічну атаку від ЗСУ.

Речник прес-центру Міноборони Олександр Мотузяник, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зазначив, що командування незаконних збройних формувань посилює психологічний тиск на населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У громадських місцях інтенсивно поширюються чутки про нібито "наміри" України застосувати хімічну зброю на Донбасі,

– зазначив речник Міноборони.

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Мотузяник розповів, що бойовики на Донбасі почали проводити для школярів заняття з правил поведінки у разі оголошення хімічної тривоги та активізації бойових дій.

Інформаційна кампанія супроводжується заявами представників російських окупаційних адміністрацій про нібито плани українських спецслужб проводити диверсії на екологічно небезпечних підприємствах поблизу лінії зіткнення сторін з подальшим звинуваченням у злочинах Росії,

– сказав Мотузяник.

Речник Міноборони також пояснив, що такого роду психологічні акції російський окупаційний режим проводить для виправдання своїх значних та невмотивованих фінансових витрат. Так, бойовики на Донбасі витратили чималу суму на проведення так званих "мобілізаційних заходів". Також вони скасували проведення соціальних програм, обіцяних під час "виборчої кампанії" у листопаді цього року, мотивуючи це воєнною загрозою.

Нагадаємо, що 19 грудня у Мінську Україна і ОБСЄ обговорили умови припинення воєнних дій на Донбасі. Сторони попередньо домовилися, що 27 грудня відбудеться скайп-конференція безпекової групи, на якій планують узгодити остаточну можливу дату перемир'я.