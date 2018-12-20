18:39
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Бойовики на Донбасі поширюють фейкові чутки про хімічну атаку

      557 Читать новость на русском
      Бойовики на Донбасі лякають населення хімічною атакою
      Бойовики на Донбасі лякають населення хімічною атакою / informator.news

      Бойовики на Донбасі продовжують нав'язувати населенню антиукраїнські настрої. Цього разу російські офіцери-пропагандисти вигадали міф про майбутню хімічну атаку від ЗСУ.

      Речник прес-центру Міноборони Олександр Мотузяник, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зазначив, що командування незаконних збройних формувань посилює психологічний тиск на населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

      У громадських місцях інтенсивно поширюються чутки про нібито "наміри" України застосувати хімічну зброю на Донбасі,
      – зазначив речник Міноборони.

      Читайте також: Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?

      Мотузяник розповів, що бойовики на Донбасі почали проводити для школярів заняття з правил поведінки у разі оголошення хімічної тривоги та активізації бойових дій. 

      Інформаційна кампанія супроводжується заявами представників російських окупаційних адміністрацій про нібито плани українських спецслужб проводити диверсії на екологічно небезпечних підприємствах поблизу лінії зіткнення сторін з подальшим звинуваченням у злочинах Росії,
      – сказав Мотузяник.

      Речник Міноборони також пояснив, що такого роду психологічні акції російський окупаційний режим проводить для виправдання своїх значних та невмотивованих фінансових витрат. Так, бойовики на Донбасі витратили чималу суму на проведення так званих "мобілізаційних заходів". Також вони скасували проведення соціальних програм, обіцяних під час "виборчої кампанії" у листопаді цього року, мотивуючи це воєнною загрозою.

      Нагадаємо, що 19 грудня у Мінську Україна і ОБСЄ обговорили умови припинення воєнних дій на Донбасі. Сторони попередньо домовилися, що 27 грудня відбудеться скайп-конференція безпекової групи, на якій планують узгодити остаточну можливу дату перемир'я.

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Прес-конференція Путіна: головні тези про Україну та світ
      сьогодні , 18:33 Прес-конференція Путіна: головні тези про Україну та світ
      156
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      сьогодні , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році
      сьогодні , 17:30 Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році
      Тетяна Мартинюк 279
      Росія вкрала в України ліцензію за 2,2 мільярди доларів
      сьогодні , 17:09 Росія вкрала в України ліцензію за 2,2 мільярди доларів
      Олексій Чибісов 2031
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка
       1 листопада , 18:47
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Мораєс-Марлос – найрезультативніша зв'язка сезону в Європі, Мессі та Роналду з партнерами далеко позаду
       15 жовтня , 23:01
      "Лише перемоги мені мало". Паулу Фонсека – про бразильців, філософію "хорошого футболу" і позиції, які підсилить Шахтар
       27 листопада , 19:37
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук