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      Перемир'я на Донбасі: у Мінську обговорювали умови припинення воєнних дій

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      Тристороння зустріч у Мінську
      Тристороння зустріч у Мінську / Фото з соціальних мереж

      19 грудня у Мінську відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони попередньо домовилися, що 27 грудня відбудеться скайп-конференція безпекової підгрупи, на якій планують узгодити остаточну можливу дату перемир'я на Донбасі.

      Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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      ОБСЄ й Україна запропонували після закінчення режиму воєнного стану встановити сталий режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят.

      Оголошення режиму тиші можливе лише у випадку відсутності провокації та відкритої агресії з боку РФ. Дуже хотілося б, аби воно дотримувалося РФ і контрольованими нею бойовиками,
      – повідомила Геращенко.

      Геращенко також наголосила, якщо 27 грудня, під час скайп-конференції вдасться констатувати деескалацію та узгодити дату встановлення режиму тиші, це буде 18 спроба перемир'я. Варто зазначити, що на цій зустрічі інтереси України представляв Євген Марчук. 

      Нагадаємо, що у середу, 19 грудня, відбулася остання у 2018 році зустріч Тристоронньої контактної групи. На ній українська сторона висунула пропозицію обміну полонених – 66 засуджених бойовиків в обмін на 19 українців, яких утримують у в'язницях самопроголошених "ЛДНР".

      Теги: Новини України Україна – Росія Мінськ Ірина Геращенко Перемир'я Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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