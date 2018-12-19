Перемир'я на Донбасі: у Мінську обговорювали умови припинення воєнних дій

19 грудня у Мінську відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони попередньо домовилися, що 27 грудня відбудеться скайп-конференція безпекової підгрупи, на якій планують узгодити остаточну можливу дату перемир'я на Донбасі.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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ОБСЄ й Україна запропонували після закінчення режиму воєнного стану встановити сталий режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят.

Оголошення режиму тиші можливе лише у випадку відсутності провокації та відкритої агресії з боку РФ. Дуже хотілося б, аби воно дотримувалося РФ і контрольованими нею бойовиками,

– повідомила Геращенко.

Геращенко також наголосила, якщо 27 грудня, під час скайп-конференції вдасться констатувати деескалацію та узгодити дату встановлення режиму тиші, це буде 18 спроба перемир'я. Варто зазначити, що на цій зустрічі інтереси України представляв Євген Марчук.

Нагадаємо, що у середу, 19 грудня, відбулася остання у 2018 році зустріч Тристоронньої контактної групи. На ній українська сторона висунула пропозицію обміну полонених – 66 засуджених бойовиків в обмін на 19 українців, яких утримують у в'язницях самопроголошених "ЛДНР".