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      Тільки слабкий ЄС дозволяє Росії повернутися на геополітичну сцену, – дипломат

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      Путін подівається, що Меркель і Макрона змінять лояльні Росії політики
      Путін подівається, що Меркель і Макрона змінять лояльні Росії політики / Фото з відкритих джерел

      Стратегічна мета Путіна – розкол ЄС і відмежування від США і НАТО. В Москві вважають, що іншого сценарію немає. Тільки слабкий ЄС дозволяє Росії повернутися на геополітичну сцену.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: "Якщо відступимо, Росія завершить своє": українські кораблі знову підуть до Керченської протоки

      Як зазначає дипломат, Путін дуже вдало використовує проблеми в ЄС, такі, зокрема, як акції протестів у Франції, антиемігрантські настрої. А також проблеми ЄС з адміністрацією Трампа.

      Путін вірить у те, що пересидить тих європейських лідерів, які чинять опір його агресії. Зокрема Меркель, яка вже поступилася посадою керівника ХДС і заявила, що більше не буде йти в канцлери. Те саме у Франції. Президента Олланда змінив Макрон. А наступним президентом може бути хтось більш лояльний до Кремля. І таким чином Путін хоче отримати те, що хоче. Щоб ЄС не дратував "дрібницями" про права людини, свободу слова, а просто з ним торгував і реалізував проекти, які зроблять Європу ще більш залежною від Росії. А відмова ЄС від України повинно стати призом для Путіна,
      – наголосив Олександр Хара.

      При цьому, на думку експерта, попри такі дії Путіна в Європі поки немає повного розуміння загрози з боку Росії. Немає кроків, які б свідчили, що ЄС хоче змінити зовнішню політику РФ. Навпаки, Захід нарощує її і готується до широкомасштабного конфлікту в Європі.

      Нагадаємо, 17 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися. Серед 19 держав, які голосували проти, – Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Росія, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве. У Кремлі з резолюцією не згодні – кажуть, що шкодують про ухвалення цього документу.

      В ЄС, зокрема глава МЗС Польщі Яцек Чапутович та глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні вважають ревізіоністську політику Росії однією із загроз для світової безпеки.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Ангела Меркель Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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