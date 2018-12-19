Только слабый ЕС позволяет России вернуться на геополитическую сцену, – дипломат

Стратегическая цель Путина – раскол ЕС и отмежевание от США и НАТО. В Москве считают, что другого сценария нет. Только слабый ЕС позволяет России вернуться на геополитическую сцену.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Как отмечает дипломат, Путин очень удачно использует проблемы в ЕС, такие, как акции протестов во Франции, антиемигрантские настроения. А также проблемы ЕС с администрацией Трампа.

Путин верит в то, что пересидит тех европейских лидеров, которые сопротивляются его агрессии. В частности Меркель, которая уже уступила должность руководителя ХДС и заявила, что больше не будет идти в канцлеры. То же самое во Франции. Президента Олланда сменил Макрон. А следующим президентом может быть кто-то более лояльный к Кремлю. И таким образом Путин хочет получить то, что хочет. Чтобы ЕС не раздражал "мелочами" о правах человека, свободе слова, а просто с ним торговал и реализовал проекты, которые сделают Европу еще более зависимой от России. А отказ ЕС от Украины должен стать призом для Путина,

- отметил Александр Хара.

При этом, по мнению эксперта, несмотря на такие действия Путина в Европе пока нет полного понимания угрозы со стороны России. Нет шагов, которые бы свидетельствовали, что ЕС хочет изменить внешнюю политику РФ. Наоборот, Запад наращивает ее и готовится к широкомасштабному конфликту в Европе.

Напомним, 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались. Среди 19 государств, которые голосовали против, – Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве. В Кремле с резолюцией не согласны – говорят, что сожалеют о принятии этого документа.

В ЕС, в частности глава МИД Польши Яцек Чапутович и глава МИД Финляндии Тимо Сойни считают ревизионистскую политику России одной из угроз для мировой безопасности.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.