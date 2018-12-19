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      Перемирие на Донбассе: в Минске обсуждали условия прекращения военных действий

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      Трехсторонняя встреча в Минске
      Трехсторонняя встреча в Минске / Фото из социальных сетей

      19 декабря в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Стороны предварительно договорились, что 27 декабря состоится скайп-конференция безопасной подгруппы, на которой планируют согласовать окончательную дату перемирия на Донбассе.

      Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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      ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения установить постоянный режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников.

      Объявление режима тишины возможно только в случае отсутствия провокации и открытой агрессии со стороны РФ. Очень хотелось бы, чтобы оно соблюдалось РФ и контролируемыми ею боевиками,
      – сообщила Геращенко.

      Геращенко также подчеркнула, если 27 декабря, во время скайп-конференции удастся констатировать деэскалацию и согласовать дату установления режима тишины, это будет 18 попытка перемирия. Стоит отметить, что на этой встрече интересы Украины представлял Евгений Марчук.

      Напомним, что в среду, 19 декабря, состоялась последняя в 2018 году встреча Трехсторонней контактной группы. На ней украинская сторона выдвинула предложение обмена пленных – 66 осужденных боевиков в обмен на 19 украинцев, которых удерживают в тюрьмах самопровозглашенных "ЛДНР".

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Перемирие Ирина Геращенко Минск
      Источник: 24 Канал
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