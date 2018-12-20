Боевики на Донбассе распространяют фейковые слухи о химической атаке

Боевики на Донбассе продолжают навязывать населению антиукраинские настроения. На этот раз российские офицеры-пропагандисты придумали миф о предстоящей химической атаке от ВСУ.

Представитель пресс-центра Минобороны Александр Мотузяник, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, отметил, что командование незаконных вооруженных формирований усиливает психологическое давление на население временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В общественных местах интенсивно распространяются слухи о якобы "намерениях" Украины применить химическое оружие на Донбассе,

– отметил спикер Минобороны.

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Мотузяник рассказал, что боевики в Донбассе начали проводить для школьников занятия по правилам поведения в случае объявления химической тревоги и активизации боевых действий.

Информационная кампания сопровождается заявлениями представителей российских оккупационных администраций о якобы планах украинских спецслужб проводить диверсии на экологически опасных предприятиях вблизи линии соприкосновения сторон с последующим обвинением в преступлениях России,

– сказал Мотузяник.

Представитель Минобороны также пояснил, что такого рода психологические акции российский оккупационный режим проводит для оправдания своих значительных и немотивированных финансовых затрат. Так, боевики на Донбассе потратили немалую сумму на проведение так называемых "мобилизационных мероприятий". Также они отменили проведение социальных программ, обещанных во время "избирательной кампании" в ноябре этого года, мотивируя это военной угрозой.

Напомним, что 19 декабря в Минске Украина и ОБСЕ обсудили условия прекращения военных действий на Донбассе. Стороны предварительно договорились, что 27 декабря состоится скайп-конференция безопасностной группы, на которой планируется согласовать окончательную возможную дату перемирия.