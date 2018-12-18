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      Чи вплине спрощене отримання громадянства РФ на трудову міграцію українців

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      В пошуках безпеки, кращого життя або вищої зарплати. Люди, які переїжджають чи то всередині країни, чи то виїжджають за кордон, є винуватцями свята, яке відзначають 18 грудня, – День мігранта. А таким вважають кожного сьомого мешканця планети Земля. В Україні приблизно 9 мільйонів людей щороку виїжджають на сезонні роботи. Хтось повертається, а хтось – залишається усіма можливими способами.

      Про плюси трудової міграції

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

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      Питання трудової міграції є надзвичайно складним. Якщо говорити про те, що ми виграємо, то, по-перше, в 2017 році Україна отримала 9,3 мільярди доларів приватних переказів від наших, в тому числі, трудових мігрантів. Вони заробили приблизно 6,3 мільярда. Тобто ми можемо сказати, що надходження від трудових мігрантів за кордоном, тих, хто працює на різних програмах, складає більше 8% українського ВВП.

      Другий момент – це те, що люди, звичайно, отримують певні навички. Можливо не всі, але дехто з них, хто повертається в країну, намагається ці навички реалізувати або працюючи на нових робочих місцях, або створюючи свій бізнес.

      Нарешті третє – такого роду відкритість стимулює і українських роботодавців шукати можливості того, щоб боротися за працівників, підвищувати заробітну плату. 

      Чи вплине спрощення умови отримання громадянства в РФ на трудову міграцію українців?

      Тут є два питання. Перше з них – наскільки мені дозволяють працювати на тому чи іншому ринку праці. Наприклад, в Словаччині або Чехії, в деяких інших країнах Центральної та Східної Європи визнаються українські дипломи лікарів. Зрозуміло, що наші медпрацівники без якихось серйозних іспитів можуть одразу виходити на цей ринок праці і отримувати відповідний зиск.

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      Що стосується російського чиннику, то зрозуміло, що спрощене отримання громадянства – це певні можливості і соціального захисту, відсутність необхідності отримувати дозволи на роботу. Тому серед інших чинників це, звичайно, впливає на бажання мігрувати. Ми прекрасно розуміємо, що люди мігрують в ті країни, які мають дві характеристики. Перша характеристика – там, де є робота і можна заробити. І друга – щоб умови цього заробітчанства були більш-менш прийнятними. Якраз надання громадянства і створює позитивне тло для того, щоб люди мігрували.

      Теги: Новини України Новини Росії Іммігранти Україна – Росія Ринок праці
      Джерело: 24 канал
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