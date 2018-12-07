Скільки українців продовжують їздити на заробітки до Росії: дослідження

Українські чоловіки поспішають на транзитний поїзд "Кишинів-Москва". Про мету свого візиту розповідати не хочуть. А от пенсіонери поговорити охочі. Кажуть: українських заробітчан у Росії багато. За інформацією прикордонників, цього року Росію відвідали 3 мільйони 725 тисяч наших співвітчизників.

Більшість прибули саме залізницею.

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Хоч міністр інфрастуктури Володимир Омелян обіцяв скасувати потяги на Москву, вони ходять, як ходили. І залишаються одними з найприбутковіших.

Протягом останніх років пасажиропотік в бік РФ скоротився в рази. Якщо в 2014 році тільки залізничний транспорт перевіз більше 4-х мільйонів, то зараз ця цифра впала до 800 тисяч. Якщо ви хочете працювати за кордоном, то будь ласка, є країни ЄС, ви отримаєте більші гроші в комфортних умовах, в безпеці,

– відповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Скільки з цих пасажирів їдуть в Росію саме на заробітки, точно невідомо. В російському Міністерстві внутрішніх справ кажуть: лише за перших півроку 2018 прийняли майже 239 тисяч українських заробітчан.

З іншого боку, тепер в українці їздять в Росію вдвічі рідше, ніж до війни. Менше і перераховують грошей з Росії. Торік, – 1 мільярд 300 мільйонів доларів, кажуть у Нацбанку. А це на мільярд менше, ніж у 2014-му. Заробітчани переорієнтувалися на Європу І найчастіше їздять до Польщі – 26% українців.

Лише 6% опитаних українців сказали, що вони хочуть працювати в Росії. 75% українців, які останні 5 років працювали в Росії, працювали виключно у сфері будівництва та ремонту,

– сказав президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

У селах Безруки та Слатіно, що на Харківщині, ще кілька років тому їздили заробляти здебільшого до Росії. Проте українці на території держави-агресора незахищені. Якщо у країнах ЄС проблеми із правоохоронними органами у 1% заробітчан, то у Росії – аж у 14-ти.



Українці продовжують їздити на заробітки до Росії

"ВР прийняла рішення про скасування Договору про дружбу і співпрацю з РФ, з 1-го квітня 2019-го року буде це відмінено. В черговий раз українці наражаються на великі проблеми, тому що знову буде посилюватись тиск", – прокоментував адвокат Сергій Войченко.

Заробітчан намагаються завербувати на кордоні або просто підставляють. Наприклад, запрошують на роботу кур'єрами, а насправді змушують розповсюджувати наркотики. За цією статтею на території РФ зараз під слідством понад 2000 українців.