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      Сколько украинцев продолжают ездить на заработки в Россию: исследование

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      Украинские мужчины спешат на транзитный поезд "Кишинев-Москва". О цели своего визита рассказывать не хотят. А вот пенсионеры поговорить готовы. Говорят: украинских гастарбайтеров в России много. По информации пограничников, в этом году Россию посетили 3 миллиона 725 тысяч наших соотечественников.

      Большинство прибыло именно по железной дороге.

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      Хотя министр инфрастуктуры Владимир Омелян обещал отменить поезда на Москву, они ходят, как ходили. И остаются одними из самых прибыльных.

      В течение последних лет пассажиропоток в сторону РФ сократился в разы. Если в 2014 году только железнодорожный транспорт перевез более 4–х миллионов, то сейчас эта цифра упала до 800 тысяч. Если вы хотите работать за границей, то пожалуйста, есть страны ЕС, вы получите большие деньги в комфортных условиях, в безопасности,
      – ответил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.

      Сколько из этих пассажиров едут в Россию именно на заработки, точно неизвестно. В российском Министерстве внутренних дел говорят: только за первые полгода 2018 приняли почти 239 тысяч украинских заробитчан.

      С другой стороны, теперь в украинцы ездят в Россию вдвое реже, чем до войны. Меньше и перечисляют денег из России. В прошлом году, – 1 миллиард 300 миллионов долларов, говорят в Нацбанке. А это на миллиард меньше, чем в 2014-м. Заробитчане переориентировались на Европу и чаще всего ездят в Польшу – 26% украинцев.

      Лишь 6% опрошенных украинцев сказали, что они хотят работать в России. 75% украинцев, которые последние 5 лет работали в России, работали исключительно в сфере строительства и ремонта,
      – сказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

      В селах Безруки и Слатино, на Харьковщине, еще несколько лет назад ездили зарабатывать в основном в Россию. Однако украинцы на территории государства-агрессора незащищены. Если в странах ЕС проблемы с правоохранительными органами возникают у 1% заробитчан, то в России – аж у 14–ти.

      Українці продовжують їздити на заробітки до РосіїУкраинцы продолжают ездить на заработки в Россию

      "ВР приняла решение об отмене Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ, с 1 апреля 2019 года он будет отменён. В очередной раз украинцы получат большие проблемы, потому что опять будет усиливаться давление", – прокомментировал адвокат Сергей Войченко.

      Заробитчан пытаются завербовать на границе или просто подставляют. Например, приглашают на работу курьерами, а на самом деле заставляют распространять наркотики. По этой статье на территории РФ сейчас под следствием более 2 тысяч украинцев.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Деньги Новости Украины Новости России Украина – Россия Заробитчане Иммигранты
      Источник: 24 канал
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