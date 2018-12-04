Украинцы разочаровались в трудовой миграции – эксперт

Украинцы, которые соглашаются на заработки в странах ЕС, зачастую сталкиваются с тяжелыми условиями труда, дискриминацией, ущемлением трудовых прав и относительно низкими зарплатами. Все больше украинцев разочаровывается в работе за границей.

Про это "Обозревателю" рассказал эксперт рынка труда Александр Белоус

"Если посмотреть и на отчеты Международной организации труда, и на прогнозы Национального банка, количество заробитчан будет сокращаться. Почему? Люди просто разочаровались. Зарплаты там не такие уж и высокие, особенно для простых рабочих. Работа очень сложная. Часть они просто в рабство там попадают, по 10-12 часов работают с одним выходным в неделю. Работа монотонная, физическая", – рассказывает Александр Белоус.

При этом, поясняет эксперт, из-за большого количество заробитчан проблемы уже возникли на украинском рынке труда. Работодатели ощущают кадровый голод, особенно не хватает рабочих, инженеров, сварщиков, электриков. Чтобы вернуть работников, предприниматели вынуждены повышать зарплаты.

"У нас в эпоху такого бурного развития цифровых технологий профессией государственного значения сделали сварщика. Почему так? Да потому что рабочих рук просто не хватает. Люди уезжают на два-три месяца, привозят с собой тысячу долларов и потом живут на эти деньги еще два-три месяца. Так не может продолжаться, нужно возвращать заробитчан-кочевников в украинский рынок", – рассказывает Белоус.

Как сообщалось, главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).



Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за границей, а страны Европейского Союза – не исключение.



Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн. "Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за рубежа)", – сказал Гройсман несколько месяцев назад.