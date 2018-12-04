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      Українці розчарувалися у трудовій міграції, – експерт

      399 Читать новость на русском
      Заробітчани
      Заробітчани / obozrevatel.com

      Українці, які погоджуються на заробітки в країнах ЄС, часто стикаються з важкими умовами праці, дискримінацією, обмеженням трудових прав і відносно низькими зарплатами. Все більше українців розчаровується в роботі за кордоном.

      Про це "Обозреватель" розповів експерт ринку праці Олександр Білоус.

      "Якщо подивитися і за звітами Міжнародної організації праці, і на прогнози Національного банку, кількість заробітчан буде скорочуватися. Чому? Люди просто розчарувалися. Зарплати там не такі вже й високі, особливо для простих робітників. Робота дуже важка. Частина просто в рабство там потрапляє, по 10-12 годин працюють з одним вихідним на тиждень. Робота монотонна, фізична", – розповів Олександр Білоус.

      При цьому, пояснює експерт, через велику кількість заробітчан проблеми вже виникли на українському ринку праці. Роботодавці відчувають кадровий голод, особливо бракує робітників, інженерів, зварників, електриків. Щоб повернути працівників, підприємці змушені підвищувати зарплати.

      "У нас в епоху такого бурхливого розвитку цифрових технологій професією державного значення зробили зварника. Чому так? Та тому що робочих рук просто не вистачає. Люди їдуть на два-три місяці, привозять з собою тисячу доларів і потім живуть на ці гроші ще два-три місяці. Так не може тривати, треба повертати заробітчан-кочовиків до українського ринку", – розповідає Білоус.

      Як повідомлялось, головний наслідок трудової міграції для України – скорочення населення. Міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що в міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема стосується 9 млн осіб (зокрема дітей заробітчан).

      Також стало відомо, що українських трудових мігрантів регулярно обдурюють за кордоном, і країни Європейського Союзу – не виняток.

      Зазначимо, що на думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата в 10 тис. грн. "Вважаю, що середня заробітна плата в країні має дорівнювати не менше 10 тис. грн. Я гадаю, що в цьому році ми зможемо досягти таких показників. Тоді люди будуть повертатися (з-за кордону)", – сказав Гройсман кілька місяців тому.

      Теги: Новини України Ринок праці Заробітчани Гроші Трудове рабство
      Джерело: 24 Канал
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