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      Повлияет ли упрощенное получение гражданства РФ на трудовую миграцию украинцев

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      В поисках безопасности, лучшей жизни или высокой зарплаты. Люди, которые переезжают или внутри страны, или выезжают за границу, являются виновниками праздника, который отмечают 18 декабря, – День мигранта. А таким считают каждого седьмого жителя планеты. В Украине примерно 9 миллионов человек ежегодно выезжают на сезонные работы. Кто-то возвращается, а кто-то – остается всеми возможными способами.

      О плюсах трудовой миграции

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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      Вопрос трудовой миграции является чрезвычайно сложным. Если говорить о том, что мы выиграем, то, во-первых, в 2017 году Украина получила 9,3 миллиарда долларов частных переводов от наших, в том числе, трудовых мигрантов. Они заработали примерно 6,3 миллиарда. То есть мы можем сказать, что поступления от трудовых мигрантов за рубежом, работающих на различных программах, составляет более 8% украинского ВВП.

      Второй момент – это то, что люди, конечно, получают определенные навыки. Возможно не все, но некоторые из них, кто возвращается в страну, пытается эти навыки реализовать или работая на новых рабочих местах, или создавая свой бизнес.

      Наконец, третье – такого рода открытость стимулирует и украинских работодателей искать возможности того, чтобы бороться за работников, повышать заработную плату.

      Повлияет ли упрощение условия получения гражданства в РФ на трудовую миграцию украинцев?

      Здесь есть два вопроса. Первый из них – насколько мне позволяют работать на том или ином рынке труда. Например, в Словакии или Чехии, в других странах Центральной и Восточной Европы признаются украинские дипломы врачей. Понятно, что наши медработники без каких-либо серьезных экзаменов могут сразу выходить на этот рынок труда и получать соответствующую выгоду.

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      Что касается российского фактору, то понятно, что упрощенное получение гражданства – это определенные возможности и социальной защиты, отсутствие необходимости получать разрешения на работу. Поэтому среди других факторов это, конечно, влияет на желание мигрировать. Мы прекрасно понимаем, что люди мигрируют в те страны, которые имеют две характеристики. Первая характеристика – там, где есть работа и можно заработать. И вторая – чтобы условия этого заработка были более или менее приемлемыми. Именно предоставление гражданства и создает позитивный фон для того, чтобы люди мигрировали.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Иммигранты Рынок труда
      Источник: 24 канал
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