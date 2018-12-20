"Будемо робити для цього все": Путін цинічно прокоментував надання громадянства РФ українцям

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що спрощення процедури отримання громадянства для українців "має стосунок не лише до подій на Сході України". Лідер Кремля вважає, що РФ "повинна допомагати близькому народові", тому "робитиме для цього все".

Про це президент РФ заявив під час своєї прес-конференції 20 грудня.



24 канал писав, що 18 грудня Держдума дала Володимиру Путіну право визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які можуть подати заяву на отримання російського громадянства в спрощеному порядку. До таких найперше належать громадяни України.

Так, російський лідер стверджує, що відповідні рішення кремлівської влади мають "запобігти розколу", який нібито нав’язується з боку України.

Ми не намагаємося і не будемо підтримувати політики, пов’язаної із розколом українського іросійського народів, – вважає він.

При цьому російський лідер заявив, що за подібні дії українській владі нібито "платять", згадавши при цьому транші від МВФ.

Наші народи близькі, пов’язані історичним корінням. І ми будемо робити все, щоб це підтримати,

– вважає президент країни-агресора.

Окрім того, Путін прокоментував відповідні зміни, які вносяться до російського закону про отримання громадянства. За його словами, закон буде прийнятий на початку наступного року.

Нагадаємо, раніше голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив профільним комітетам нижньої палати оперативно підготувати поправки для спрощення прийняття українців до громадянства Російської Федерації. У Росії тоді заявляли, що хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".



До слова, через агресію Росії в Азовському морі Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.