Пресконференція Володимира Путіна: онлайн-трансляція

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 19 грудня, провів велику пресконференцію за підсумками року, що минає. Очільник Кремля відповідав на гострі питання, пов`язані із агресією в Україні та подіями у світі.

Російський президент проводить пресконференцію у такому форматі вже 15 раз. Цьогоріч тут присутні 1895 російських і зарубіжних журналістів. Їхня кількість цього року є рекордною.

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У середньому президент РФ спілкується із представниками преси протягом 3,5-4 годин і встигає відповісти приблизно на 70 запитань.

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Зазначимо, у 2018 році 14-я пресконференція відбулась 20 грудня в Центрі міжнародної торгівлі в Москві. На неї акредитувалося більше 1700 журналістів. Російський лідер розмовляв із пресою 3 годині 43 хвилини, за цей час він встиг відповісти на 53 питання.

Хто буде від України?

Від України, традиційно, акредитувався спецкореспондент УНІАНу Роман Цимбалюк. Попередніх років він відзначився гострими питаннями на тему російскої окупації та полонених:

Скільки грошей витрачає Володимир Путін на окупований Донбас?

Які умови обміну військовополонених та політв'язнів?

Важливо, 9 грудня відбулась нормандська зустріч. Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;

розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;

сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.



Про що домовилась нормандська четвірка/ Інфографіка 24 каналу