11:23
19 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Барецький – батько Грети Тунберг. "Новинки" від російської армії
      Вєсті Кремля
      22:06, 18 грудня
      Вєсті.UA: Нова витівка від Луценка. Баканов хоче стати Джокером
      Вєсті.UA
      20:07, 18 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ПІДСУМКИ 2019

      Пресконференція Володимира Путіна: онлайн-трансляція

      145 Читать новость на русском
      Прессконференція Володимира Путіна: онлайн-трансляція / ТАСС

      Президент Росії Володимир Путін у четвер, 19 грудня, провів велику пресконференцію за підсумками року, що минає. Очільник Кремля відповідав на гострі питання, пов`язані із агресією в Україні та подіями у світі.

      Російський президент проводить пресконференцію у такому форматі вже 15 раз. Цьогоріч тут присутні 1895 російських і зарубіжних журналістів. Їхня кількість цього року є рекордною.

      Цікаво: Що казав Путін на минулорічній пресконференції – головні тези Путіна про Україну та світ

      У середньому президент РФ спілкується із представниками преси протягом 3,5-4 годин і встигає відповісти приблизно на 70 запитань. 

      Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції 


      Зазначимо, у 2018 році 14-я пресконференція відбулась 20 грудня в Центрі міжнародної торгівлі в Москві. На неї акредитувалося більше 1700 журналістів. Російський лідер розмовляв із пресою 3 годині 43 хвилини, за цей час він встиг відповісти на 53 питання.

      Хто буде від України?

      Від України, традиційно, акредитувався спецкореспондент УНІАНу Роман Цимбалюк. Попередніх років він відзначився гострими питаннями на тему російскої окупації та полонених:

      • Скільки грошей витрачає Володимир Путін на окупований Донбас?
      • Які умови обміну військовополонених та політв'язнів?

      Важливо, 9 грудня відбулась нормандська зустріч. Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

      Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      нормандський саміт, про що домовилися
      Про що домовилась нормандська четвірка/ Інфографіка 24 каналу

      Що робити, якщо ви переїли на ніч: корисні поради
      сьогодні
      6340
      Автор: Северин Трач
      Теги: ЗМІ Журналісти Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:01 "Вечный заниматель" с миллиардными убытками: что известно о китайском покупателе "Мотор Сич"
      2316
      сьогодні , 10:00 Пример Украины для России, или Запрос на реальные выборы
      Блог Соцмережі 181
      сьогодні , 08:40 Стратегическое поражение Кремля, или Потенциальное банкротство "Газпрома"
      Ель Мюрид 1483
      сьогодні , 08:25 Був певний шок, – заступник голови "Нафтогазу" про зустріч з Путіним
      Сергій Лещенко 5262
      сьогодні , 08:11 Головні новини 18 грудня: нардепи без недоторканності, суд над Пашинським, засідання в Мінську
      Анастасія Зазуляк 1827
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук