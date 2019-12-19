Путін стривожений заявою Зеленського про мінські домовленості

Володимир Путін стривожився заявою президента України Володимира Зеленського про можливий перегляд мінських угод. Він вважає, що це неможливо.

Немає нічого, крім мінських домовленостей, про це сказав російський президент під час своєї щорічної пресконфереції.

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Путін заявив, що в результаті перегляду ситуація "може зайти в глухий кут"

Мене дуже насторожила заява президента України Володимира Зеленського після того, як він поїхав із Парижа, про те, що можна було би переглянути мінські угоди,

– пояснив він.

Відповідаючи на запитання українського журналіста Романа Цимбалюка про те, коли Росія вирішить розформувати окупаційні адміністрації, Путін заявив, що представників бойовиків "змусили поставити підписи під мінськими домовленостями".

Російський президент стверджує, що його "буквально взяли за горло". Очільник Кремля вважає, що таким чином "Україна сама визнала цю владу".

Окрім того, Путін вважає незаконні вибори на окупованому Донбасі "дуже демократичним способом організації влади".

Там є пункт, який говорить про відвід найманців, іноземних військ і закриття кордону. Закриття кордону, відповідно до угод, має початися на другий день після проведення виборів. Завершиться лише тільки після всеохопного політичного врегулювання, яке передбачає внесення змін до Конституції України,

– сказав Путін.

Окрім того, президент Росії вважає, що незаконним формуванням мають надати усі права, "прописані у мінських угодах".

Що казав український президент? Володимир Зеленський заявив про бажання внести зміни до мінських домовленостей ще під час фінального брифінгу у Парижі, перебуваючи за одним столом з іншими лідерами нормандського формату – Меркель, Путіним і Макроном.



Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / інфографіка 24 каналу