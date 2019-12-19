Путін розкритикував закон про особливий статус Донбасу

Володимир Зеленський підписав закон, яким парламент на рік продовжив дію особливого порядку місцевого самоврядування в окупованих районах Донеччини та Луганщини. Президент Росії вважає, що ключем у мінських домовленостях є імплементація закону про особливий статус Донбасу в Конституцію.

Путін під час щорічної пресконференції заявив, що закон продовжили лише на рік, "а це ж не постійна основа".

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Хоча ми постійно говоримо. І не тільки я, а й інші учасники нормандського формату неодноразово говорять про те, що закон має стати постійним,

– наголосив лідер країни-агресора.

За словами Путіна, ні попередня влада України, ні теперішня – робити цього не хочуть.

Без цього ніде не дітися. Це перше, а друге – треба прямий діалог з Донбасом, а його теж немає,

– додав Володимир Путін.

Наголосимо, що команда Зеленського заявляла, що прямий діалог з проросійськими бойовиками неможливий, оскільки це одна з "червоних ліній". Однак у Росії завжди на цьому наполягають.

Що передбачає закон про особливий статус Донбасу

Підписаний Зеленським закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.

Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

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Що можуть змінити в новому законі

Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра.

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Передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.

Зеленський запевняв, що новий закон влада розроблятиме разом зі суспільством.



Домовленості учасників нормандського саміту / Інфографіка 24 каналу