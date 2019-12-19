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      Путін розкритикував закон про особливий статус Донбасу

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      Путін прокоментував закон про особливий статус Донбасу / interfax.ru

      Володимир Зеленський підписав закон, яким парламент на рік продовжив дію особливого порядку місцевого самоврядування в окупованих районах Донеччини та Луганщини. Президент Росії вважає, що ключем у мінських домовленостях є імплементація закону про особливий статус Донбасу в Конституцію.

      Путін під час щорічної пресконференції заявив, що закон продовжили лише на рік, "а це ж не постійна основа".

      Важливо: Особливий статус Донбасу: як це грає "на руку" Путіну

      Хоча ми постійно говоримо. І не тільки я, а й інші учасники нормандського формату неодноразово говорять про те, що закон має стати постійним,
      – наголосив лідер країни-агресора.

      За словами Путіна, ні попередня влада України, ні теперішня – робити цього не хочуть.

      Без цього ніде не дітися. Це перше, а друге – треба прямий діалог з Донбасом, а його теж немає,
      – додав Володимир Путін.

      Наголосимо, що команда Зеленського заявляла, що прямий діалог з проросійськими бойовиками неможливий, оскільки це одна з "червоних ліній". Однак у Росії завжди на цьому наполягають.

      Що передбачає закон про особливий статус Донбасу

      Підписаний Зеленським закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.

      Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      До речі: Путін стривожений заявою Зеленського про мінські домовленості

      Що можуть змінити в новому законі

      Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра.

      Все про формулу Штайнмаєра – читайте тут.

      Передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.

      Зеленський запевняв, що новий закон влада розроблятиме разом зі суспільством.

      про що домовилися на нормандській зустрічі комюніке документ нормандська зустріч
      Домовленості учасників нормандського саміту / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Мінські домовленості Новини політики Володимир Зеленський Реінтеграція Донбасу Законодавство
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