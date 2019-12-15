Особливий статус Донбасу: як це грає "на руку" Путіну

Донбас все ще не український, але знову особливий. 12 грудня Верховна Рада продовжила ще на 1 рік дію відповідного закону. Що цьому передувало – читайте далі.

Чому Рада продовжила особливий статус Донбасу

Про те, що Рада повернеться до закону про особливий статус Донбасу, у "Слузі народу" почали говорити ще задовго до нормандської зустрічі.

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Після попереднього схвалення країною нашумілої формули Штайнмайєра, голова комітету закордонних справ заспокоював українців. Тоді він говорив, що ця формула може бути імплементована в українське законодавство, але тільки після виконання Росією безпекової частини мінських угод, насамперед – припинення обстрілів і виведення російських військ. Ще тоді він говорив, що нова влада напише новий закон про "особливий статус", вигідніший для України. Там де не буде, наприклад, одного з найскандальніших пунктів про амністію бойовиків.

Що таке формула Штайнмаєра?Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України. Відповідний документ Україна підписала 1 жовтня у Мінську.

Нормандська зустріч кілька разів переносилась, Путіним, який намагався всіляко відкрутитись від неї, вигадуючи умови для України. В результаті дотягнули так, що зараз вже нема часу писати новий закон. Та хто знає, чи виконає Путін обіцянки, які він дав на нормандському форматі, зокрема:

віддасть нам українських громадян, яких він разом з бойовиками на Донбасі тримають у заручниках, йдеться про 72 людини. Хоча всього в російському полоні більше ніж 220 українських громадян.

припинення обстрілів українських позицій. Тут у нього ще гірше з дотриманням обіцянок, бо Росія навіть не намагається вдати, що збирається припинити гарячу фазу війни на Донбасі.



Домовленості учасників нормандського саміту / Інфографіка 24 каналу

І от нащо спішити в пекло поперед тими, хто його найбільше заслуговує. Тож власне новий законопроєкт писати почнуть вже тоді, коли Росія виконає свою частину угоди.

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Але все ж у "Слузі народу" вважають, що ми маємо дотримуватись взятих на себе 5 років тому у Мінську зобов'язань, і тому вирішили продовжити дію так званого закону про особливий статус ОРДЛО.

Як відбувалось голосування

Цього разу голосування за законопроєкт проходило достатньо спокійно, у порівнянні з попередніми роками. Позаторік в Раді "запахло смаженим". В прямому сенсі депутат Юрій Левченко підпалив там димову шашку, а допомагав йому Семен Семенченко.

Дивіться відео, як Юрій Левченко підпалив димову шашку:

Зараз же просто Віктор Медведчук, який вийшов протранслювати путінські меседжі, а також Петро Олексійович, який розкритикував "Слуг народу" за те, що ті критикували його за мінські домовленості, а самі продовжують ту ж політику.

Що передбачає закон про особливий статус Донбасу?Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.



Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

До речі, і "Опозиційна платформа – За життя" Медведчука, і "Європейська солідарність" Порошенка таки проголосували за продовження особливого статусу. "Голос" і "Батьківщина" просто вийшли і розкритикували закон, як такий, що суперечить Конституції України, а також вже давно є юридично нікчемним. Бо він мав вступити в дію ще у 2014 році, після того, як там відбудуться місцеві вибори.



Результати голосування в Раді за продовження закону про особливий статус Донбасу

Росія ні тоді, ні зараз не забрала звідти бойовиків, а отже легітимних визнаних виборів там не відбулося, і закон не набрав чинності. По-іншому б і амністія для бойовиків, і народна міліція в ОРДЛО, і судді та прокурори, яких би призначали в ОРДЛО, а не на центральному рівні, давно були б нашими реаліями.

Закон не міг діяти також тому, що його так і не закріпили в Конституції на постійній основі. А спроби Петра Порошенка, його партії і "Народного фронту" зробити це – обернулись трагедією. В день ухвалення в першому читанні під Радою загинуло четверо нацгвардійців.

Що відомо про загибель нацгвардійців під Радою? Мітингувальники зібрались 31 серпня 2015 року під стінами Верховної Ради через внесення змін до Конституції у першому читанні. Коли люди зрозуміли, що парламент ухвалить закон про особливий статус Донбасу, то мітинг переріс у бійку з поліцією. Один з протестувальників нібито кинув гранату в бік Ради. В результаті було поранено понад сотню людей, чотирьох – смертельно. Зараз по справі тероризму проходять двоє обвинувачених – Ігор Гуменюк та Сергій Крайняк.

Зараз від людей, які збирались закріпити в Конституції амністію бойовиків "Л/ДНР" та "народну міліцію", дуже дивно чути критику щодо закріплення на постійній основі "особливого статусу" Донбасу, про що ідеться в комюніке паризької зустрічі. Наче і не намагались закріпити зміни в Конституції?

Що можуть змінити в новому законі

Зараз же у "Слузі народу" планують протягом року напрацювати зміни до закону про особливий статус. Туди, імовірно, буде імплементовано так звану формулу Штайнмаєра, тобто особливий статус вступає в дію на один день – день виборів. Якщо їх визнають демократичними, то тоді на постійній основі. Однак, вписувати будь-який особливий статус в Конституцію ніхто не збирається, переконують у "Слузі народу".

До слова: У Зеленського підготують новий закон про особливий статус Донбасу

До речі, ви помітили, що коли Путін вимагав внести зміни до Конституції наш президент не зміг стримати сміху. Хоча і спробував його приховати. Далась в знаки попередня робота ("Розсміши смішного"), тобто тисячу гривень Путін вже виграв.

Дивіться відео, як Зеленський реагує на вимоги Путіна:

Не дуже дипломатично, але, вибачте, де Путін, а де дипломатія? Хтось взагалі вірить в те, що він збирається дотримати хоч одного свого слова? Німецький канцлер Отто фон Бісмарк поставив діагноз російській дипломатії ще більше ніж 100 років тому: "Жоден договір з Росією не вартий паперу, на якому написаний".

Припинення війни на Донбасі: чого чекати від Путіна

А Росії ще і геть не вигідно припинити війну на Донбасі, принаймні так, щоб не запхнути нам ОРДЛО на своїх умовах, як російський анклав. Бо там розуміють, що як тільки питання з Донбасом буде вирішене, і припиняться щоденні вбивства наших громадян російською армією і бойовиками, ми почнемо в повний голос вимагати, щоб Росія вивела своїх "зелених чоловічків" із Криму. Звісно, цього їм точно не хочеться.

Водночас, українська влада вважає, що ми маємо знову продемонструвати Європі, що ми хочемо припинення війни. Аби у наших європейських партнерів, які "втомились від війни" і вже хочуть швидше знову товаришувати з Росією, не було для цього приводів. Аби всі бачили, що саме Росія продовжує ескалацію.

Але, до речі, тут дещо правий п'ятий президент. Не варто було так нищівно критикувати попередника щодо політики врегулювання конфлікту або ж не варто було продовжувати його політику. І через те, що деякі попередники використовували війну для власного збагачення, створювати українців ілюзію, що це саме ми не бажаємо припинення бойових дій, теж не варто було. Ми знаємо, що як і 5 років тому цієї війни хочуть лише в Кремлі. А "мир" будь-якою ціною не принесе омріяного справжнього припинення війни.

Процитую класика: "Не можливо домовлятись з тигром, коли твоя голова у його пащі. Єдиний вихід нарощувати міць і армію, аби мати змогу протистояти тигру самотужки. А до того тягнути час треба будь-яким способом".