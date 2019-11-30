П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада

Влада відверто саботує виконання своїх прямих депутатських обов'язків, перекладаючи на потім ухвалення політичних рішень. Зокрема, на сьогодні є, як мінімум, п'ять важливих законопроєктів, які Верховна Рада має терміново винести на розгляд.

Почнемо з законопроєкта, який перетікає з порядку денного вже більше місяця. Його обіцяли ухвалити ще в попередній Раді.

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Бюро фінансових розслідувань

Це законопроєкт про Бюро фінансових розслідувань. Раніше голова Податкової служби Сергій Верланов казав, що законопроєкт про Службу фінансових розслідувань буде одним із перших, за які проголосує новий парламент.



Сергій Верланов

Першим не став, але за основу Рада ухвалила його ще два місяці тому. Потім його розглянув профільний комітет, який врахував купу правок. Згодом вимкнувся турборежим, і законопроєкт перетікав із тижня в тиждень. До сьогодні Рада його не розглянула.

Про що ці зміни

Податкова міліція – це та, яка замість того, щоб стежити, чи великі компанії не ухиляються від сплати податків, прикриваючись "ФОПами", влаштовує облави на машини з "волоськими горіхами" за що отримує звання "горіхової мафії". А ще, за версією деяких бізнесменів, викрадає і тримає їх на заміських базах по чотири тижні.

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Власне, мета змін – ліквідувати цей прекрасний, ефективний, і гуманний орган. Натомість буде створено новий, який замінить податкову міліцію. Цей орган повинен мати лише сервісні функції та не здійснювати силових.

Водночас, як переконує голова профільного комітету (Данило Гетманцев – 24 канал), Міністерство внутрішніх справ та Служби безпеки України не будуть виконувати економічні функції.



Данило Гетманцев

Бо, там, як ми знаємо, хлопці теж небайдужі до масок. І хоча вони в них не Джокера, і не карнавальні, а просто чорні, хлопці теж дуже люблять влаштувати шоу – маски-шоу.



СБУ проводить обшуки

Тільки на такі "вечірки" економічний відділ СБУ не витрачає гроші, а навпаки. Журналісти знаходять у них автопарки, які не відповідають скромних зарплатам.

Є ще одна хитрість в законопроєкті, який депутати ухвалили в першому читанні. Там не передбачається ліквідація відділу боротьби з економічними злочинами ні в СБУ, ні в МВС. Тож, або в "Слузі народу" вирішили в залі підтримати необхідну правку. Тоді заяви Данила Гетманцева можна пояснити цим.

Реформування СБУ

Швидше за все, можна сказати, що Рада заборгувала ще один законопроєкт щодо реформування СБУ. Його ухвалення від України вимагає і НАТО, і ЄС. Це перед виборами обіцяв і Володимир Зеленський.

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Однак призначений президентом голова СБУ Іван Баканов виступив проти ліквідації відділу боротьби з економічною злочинністю. Мовляв, СБУ наразі дуже відкриті, і на їх адресу надходить найменше скарг.

Протягом років цей відділ був годівничкою для влади. Можливо, їм просто важко відмовитись від "політичних традицій"?



Іван Баканов

Легалізація грального бізнесу в Україні

Третій законопроєкт, який заборгувала Рада, це врегулювання питання з гральним бізнесом. Чесно кажучи, я можу лише подякувати партії влади за сміливість спробувати легалізувати його.

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Зараз у нас гральний бізнес заборонений. В Україні взагалі немає гральних автоматів. Так само як у Лондоні немає туманів, в Парижі – щурів, в Москві – імперіалістів, у Бразилії – карнавалів, у Швейцарії - банків, а в Нідерландах – тюльпанів. Насправді ж ми з вами, особливо мешканці великих міст, добре знаємо, що гральні автомати на кожному кроці. Їх навіть припинили приховувати за вивісками "Державна лотерея". Вони десять років заборонені, і десять років працюють.

Державні лотереї легалізовані, оскільки офіційно не належать до азартних ігор

За підрахунками громадських організацій, зараз в Україні працює близько 30 тисяч місць, де можна нелегально грати. Це і онлайн-казино, і vip-казино, лото, зали гральних автоматів тощо. На низах їх "кришують" в поліції, періодично збиваючи гроші за допомогою "рейдів" і розгромів автоматів "радикалами". Потім вся техніка повертається за кругленькі суми назад.

На верхах "політична еліта" заробляє на цьому колосальні гроші. Журналісти з'ясовували, що компаніями володіють люди, тісно пов'язані з Аваковим – Чеботар і Пашинський, Порошенком – Борис Ложкін та Олександр Третьяков, а також ексрегіонал Віталій Хомутиннік.

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Юлія Тимошенко і ломбарди

Ми з вами знаємо, що нерозлучні супутники гральних автоматів – це ломбарди. Ця парочка роздягнула і зруйнувала не одну тисячу українських родин. І тут свій актив має вона. Та, хто так переживає за найнижчі верстви населення – за найбідніших. Та, що перевела в тінь гральний бізнес. Це леді Ю. Її чоловік володіє мережею ломбардів.



Олександр Тимошенко

Власне, через те, що сьогодні гральний бізнес орієнтований на роздягання найбідніших, а не на заробіток на найбагатших, держава втрачає до одного мільярда доларів на рік. Саме такий оббіг тіньового ринку, ввважають експерти в галузі.

І от нарешті Кабмін подав законопроєкт, яким передбачається створення спеціального органу з контролю грального бізнесу. Казино зможуть працювати лише в п'ятизіркових готелях, а ігрові автомати – у тризіркових. Це має обмежити доступ людей, які для того, щоб пограти, віддають останнє в ломбарди.



Що буде у полі закону / Інфографіка 24 каналу

Також у Кабміні обіцяють створити спецфонд для допомоги ігроманам. Натомість, наразі є ще сім альтернативних законопроєктів. Їх у першому читанні, імовірно, розглянуть вже на черговому пленарному тижні.

Призупинення розслідування справ Майдану

І рішення, яке найбільше заборгувала Верховна Рада, це ухвалення в другому читанні реформи Державного бюро розслідувань. Наразі через те, що Рада взялася за нього на останньому засіданні в листопаді, але так і не закінчила, на знак протесту голодують троє людей.

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Адвокатка Євгенія Закревська голодує вже більше тижня. Вона, а також ще активісти Микола Виговський і Олексій Цимбалюк сказали, що не почнуть їсти доки Рада не ухвалить законопроєкт. Соцмережами шириться флешмоб на їх підтримку.



Євгенія Закревська, Микола Виговський, Олексій Цимбалюк / Колаж 24 каналу

Справа в тому, що Рада в законопроєкті мала б передбачити переведення без конкурсу слідчих і прокурорів спецвідділу ГПУ у справах Майдану до ДБР. Тому що від 20 листопада функцію розслідування справ прокуратура втратила остаточно. А керівник Держбюророзслідувань Роман Труба сказав, що справи Майдану будуть заморожені, оскільки в нього немає людей, які могли б це розслідувати. Є лише «300 спартанців слідчих».

Що відомо про розслідування справ Майдану?

► Розслідуваннями займався відділ спецрозслідувань генпрокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка.

► У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні.

► 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності. Відтепер злочини Майдану розслідуватиме підрозділ ДБР.

► 23 жовтня генпрокурор Руслян Рябошапка підписав наказ про звільнення Сергія Горбатюка.

► З 20 листопада слідство у справах Майдану призупиниться на невизначений термін, оскільки уряд не проголосував за зміни до закону про ДБР.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зустрівся з Євгенією і пообіцяв, що правку не просто ухвалять, а й збільшать чисельність слідчих у справах Майдану.



Олексій Гончарук

Однак Євгенія не припинить свій радикальний протест до отримання результату. Тому що Рада вже бралася за ухвалення законопроєкту. Але тоді або владна більшість не так і поспішали з ухваленням, або їх "розвели як кошенят" представники "Батьківщини", "Євросолідарності" та опоплатформи "За життя". Вони наполягали не закінчувати розгляд документу, а перейти до різного.

Тож слуги народу здались, і перейшли до рубрики "різне". Тобто, просто обговореннями "правильно" чи "неправильно" вони перервали розгляд документу. І тепер мають розглядати його третього грудня.

Там, до речі, також передбачається звільнення Романа Труби, і його заступників. Його, до речі, заскочили за виконанням замовлень від влади. Є відповідні аудіозаписи, на яких він каже "голос схожий, а чи то мій покаже експертиза». Гарний жарт в соцмережах гуляє. Можна тільки уявити, які складні відносини у Труби з дзеркалом.

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І ще кілька рішень, які заборгувала вже не лише Рада, а влада загалом.

Зміни у виборчому процесі

До Ради нарешті надійшли пропозиції президента з приводу виборчого кодексу. Документ, який ухвалила попередня Рада, він заветував. Суть законопроєкту була проста. Мажоритарна система виборів скасовувалась повністю. Натомість українці б обирали депутатів з відкритих регіональних списків. Тобто могли обрати не лише партію, а і окремого кандидата з неї. Той, хто набирає найбільше голосів – проходить у Раду.

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Однак до десяти людей партія б могла завести в обхід списку. Це Зеленський запропонував змінити. Гарантоване місце пропонується віддати лише голові партії, яка пройшла до Ради. Водночас, Зеленський пропонує відмовитись від виплат відшкодувань кандидатам, які не пройшли в Раду. В кодексі передбачалось від двох відсотків партіям, і від семи – кандидатам на пост президента.



Якими є пропозиції Зеленського щодо зміни виборчого законодавства / Інфографіка 24 каналу

Ще одна цікава новела – боротьба з двійниками. Згідно з пропозицією, ЦВК мають ретельніше має вивчати біографії кандидатів, які не є членами партії, але маскуються під таких. Така зміна могла з'явитись через те, що у Слуги народу були великі проблеми з двійниками на парламентських виборах. В деяких містах їхні кандидати програли через це. Заветований документ вже розглянув профільний комітет. Рада таки може, якщо захоче, ухвалити його в грудні. Тоді нові виборчі правила запрацюють, як і планувалось з 2020 року.

Реформа МВС

І останнє, ви помітили яка тиша з приводу необхідності реформи Міністерства внутрішніх справ? Я розумію, що ніхто, крім Арсена Авакова, не захистить нас від страшного путчу. Але ж наче всі визнали, що в реформі цього органу повний провал. Так де? Де хоч щось? Ми чекаємо.