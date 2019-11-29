На що витрачали гроші: вперше в історії України проведуть аудит Верховної Ради

Рахункова палата вирішила провести аудит Верховної Ради попередніх двох скликань, а також і Центральної виборчої комісії. Перевірять, наскільки ефективно парламент витрачав гроші з державного бюджету.

Програму для аудиту вже готують – про це в ефірі "Українського Радіо" заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Зверніть увагу: Зеленський підписав закон про запровадження аудиту безпеки автомобільних доріг

"Верховну Раду не перевіряли жодного разу за часи незалежності нашої держави", – наголосив Пацкан.

Для чого потрібен аудит Ради

Фахівці перевірять:

► Наскільки ефективно Верховна Рада використовувала гроші з державного бюджету.

► Наскільки грамотно управляв державним майном апарат ВРУ.

Коли почнеться аудит Верховної Ради

Наприкінці березня 2020 – саме тоді план аудиту планують заслухати у Рахунковій палаті.

Попереднє вивчення матеріалів нам вже зараз показує "білі плями", на які чинному парламенту варто буде звернути увагу,

– розповів голова Рахункової палати.

Мовиться про те, що перевірка стосуватиметься наразі двох попередніх скликань Ради – сьомого та восьмого. Тож чинне дев'яте скликання, щонайменше, матиме інформацію для покращення ефективності своєї роботи.

Державний фінансовий аудит – це перевірка законності та ефективності використання державних чи комунальних коштів і майна, правильності ведення бухгалтерського обліку і правдивої фінансової звітності.

ЦВК теж перевірять

Також у 2020 проведуть аудит Центральної виборчої комісії. "Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Адже відбулися подвійні вибори. Результати очікуємо навесні", – сказав Пацкан.

Востаннє Рахункова палата проводила аудит ефективності використання грошей з боку ЦВК аж у 2009 – першому півріччі 2010 року.

Чим займається Рахункова палата? Це орган фінансово-бюджетного контролю, який утворює Верховна Рада. Раді палата звітує, однак працює самостійно і незалежно від інших державних органів.



Рахункова палата перевіряє витрати грошей з бюджету на державні органи – уряд та всі міністерства, Верховну Раду, Генеральний штаб, Пенсійний фонд, ЦВК, соціальні служби тощо.