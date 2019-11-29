На що витрачали гроші: вперше в історії України проведуть аудит Верховної Ради
Рахункова палата вирішила провести аудит Верховної Ради попередніх двох скликань, а також і Центральної виборчої комісії. Перевірять, наскільки ефективно парламент витрачав гроші з державного бюджету.
Програму для аудиту вже готують – про це в ефірі "Українського Радіо" заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
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"Верховну Раду не перевіряли жодного разу за часи незалежності нашої держави", – наголосив Пацкан.
Для чого потрібен аудит Ради
Фахівці перевірять:
► Наскільки ефективно Верховна Рада використовувала гроші з державного бюджету.
► Наскільки грамотно управляв державним майном апарат ВРУ.
Коли почнеться аудит Верховної Ради
Наприкінці березня 2020 – саме тоді план аудиту планують заслухати у Рахунковій палаті.
Попереднє вивчення матеріалів нам вже зараз показує "білі плями", на які чинному парламенту варто буде звернути увагу,
– розповів голова Рахункової палати.
Мовиться про те, що перевірка стосуватиметься наразі двох попередніх скликань Ради – сьомого та восьмого. Тож чинне дев'яте скликання, щонайменше, матиме інформацію для покращення ефективності своєї роботи.
Державний фінансовий аудит – це перевірка законності та ефективності використання державних чи комунальних коштів і майна, правильності ведення бухгалтерського обліку і правдивої фінансової звітності.
ЦВК теж перевірять
Також у 2020 проведуть аудит Центральної виборчої комісії. "Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Адже відбулися подвійні вибори. Результати очікуємо навесні", – сказав Пацкан.
Востаннє Рахункова палата проводила аудит ефективності використання грошей з боку ЦВК аж у 2009 – першому півріччі 2010 року.
Чим займається Рахункова палата? Це орган фінансово-бюджетного контролю, який утворює Верховна Рада. Раді палата звітує, однак працює самостійно і незалежно від інших державних органів.
Рахункова палата перевіряє витрати грошей з бюджету на державні органи – уряд та всі міністерства, Верховну Раду, Генеральний штаб, Пенсійний фонд, ЦВК, соціальні служби тощо.
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