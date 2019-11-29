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      На що витрачали гроші: вперше в історії України проведуть аудит Верховної Ради

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      Раду очікує детальна перевірка / Колаж 24 каналу

      Рахункова палата вирішила провести аудит Верховної Ради попередніх двох скликань, а також і Центральної виборчої комісії. Перевірять, наскільки ефективно парламент витрачав гроші з державного бюджету.

      Програму для аудиту вже готують – про це в ефірі "Українського Радіо" заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

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      "Верховну Раду не перевіряли жодного разу за часи незалежності нашої держави", – наголосив Пацкан.

      Для чого потрібен аудит Ради

      Фахівці перевірять:

      ► Наскільки ефективно Верховна Рада використовувала гроші з державного бюджету.
      ► Наскільки грамотно управляв державним майном апарат ВРУ.

      Коли почнеться аудит Верховної Ради

      Наприкінці березня 2020 – саме тоді план аудиту планують заслухати у Рахунковій палаті.

      Попереднє вивчення матеріалів нам вже зараз показує "білі плями", на які чинному парламенту варто буде звернути увагу, 
      – розповів голова Рахункової палати.

      Мовиться про те, що перевірка стосуватиметься наразі двох попередніх скликань Ради – сьомого та восьмого. Тож чинне дев'яте скликання, щонайменше, матиме інформацію для покращення ефективності своєї роботи.

      Державний фінансовий аудит – це перевірка законності та ефективності використання державних чи комунальних коштів і майна, правильності ведення бухгалтерського обліку і правдивої фінансової звітності.

      ЦВК теж перевірять

      Також у 2020 проведуть аудит Центральної виборчої комісії. "Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Адже відбулися подвійні вибори. Результати очікуємо навесні", – сказав Пацкан.

      Востаннє Рахункова палата проводила аудит ефективності використання грошей з боку ЦВК аж у 2009 – першому півріччі 2010 року.

      Чим займається Рахункова палата? Це орган фінансово-бюджетного контролю, який утворює Верховна Рада. Раді палата звітує, однак працює самостійно і незалежно від інших державних органів.

      Рахункова палата перевіряє витрати грошей з бюджету на державні органи – уряд та всі міністерства, Верховну Раду, Генеральний штаб, Пенсійний фонд, ЦВК, соціальні служби тощо.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Рахункова палата Верховна Рада Гроші
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