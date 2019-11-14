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      Зеленський підписав закон про запровадження аудиту безпеки автомобільних доріг

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Відповідний документ вносить зміни до законів України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги" з метою впровадження положень європейських директив. Все це необхідно для підвищення безпеки на дорогах та зменшення кількості ДТП.

      Впровадження норм закону дозволить підвищити безпеку на дорогах, знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП, а також сприятиме інтеграції автомобільних доріг загального користування України в міжнародну дорожню мережу, повідомляє сайт президента.

      Важливо: Уряд взяв 450 мільйонів євро кредиту на будівництво доріг

      Серед іншого, документ запроваджує аудит безпеки автодоріг на стадії їх проєктування, після введення в експлуатацію та перевірку їх безпеки під час експлуатації. Законом передбачена обов'язковість проведення аудиту на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

      Очікується, що закон сприятиме створенню умов для будівництва безпечної дорожньої інфраструктури, зокрема шляхом залучення європейських фондів та інвестицій, допомагаючи створювати нові робочі місця.

      Скільки це коштуватиме українцям

      Вартість проведення аудиту безпеки автомобільних доріг становитиме приблизно 5-10% від витрат на проєктування, або менше ніж 5% від витрат на будівництво. Оскільки витрати на проєктування становлять приблизно 5-6% від загальної вартості проєкту, то наступні вигоди від безпечного руху (зменшення кількості ДТП з тяжкими наслідками) значно перевищують витрати на ці заходи.

      Відповідний законопроєкт Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому 17 жовтня. На думку депутатів, його реалізація призведе до зниження соціальних витрат від наслідків дорожньо-транспортних пригод.

      До слова, на Україну чекає відновлення доріг, оновлення залізничного транспорту і запуск нових маршрутів, впровадження електронного квитка на весь транспорт, збільшення утричі річкових перевезень, будівництво нових аеропортів та пошуки інвестора для Укрпошти. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про плани міністерства на найближчі роки.

      Як працюватимуть над дорогами?

      • у 2020 році планують відновити 4000 км доріг;
      • на дорожню інфраструктуру уряд планує виділити 73 мільярдів гривень, що майже на 40% більше, ніж у попередні роки;
      • акцент на будівництві якісних доріг до опорних шкіл, лікарень та інших соціальних об’єктів у регіонах;
      • продовження запровадження сучасних систем контролю, зокрема зважування вантажівок в русі;
      • збільшення фінансування програми безпеки удвічі – до 3,2 мільярда гривень. У міністерстві сподіваються, що це дасть можливість на 30% знизити аварійність на українських дорогах.
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      13 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Законодавство Володимир Зеленський Дороги Новини політики
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