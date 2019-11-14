Зеленський підписав закон про запровадження аудиту безпеки автомобільних доріг

Відповідний документ вносить зміни до законів України "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги" з метою впровадження положень європейських директив. Все це необхідно для підвищення безпеки на дорогах та зменшення кількості ДТП.

Впровадження норм закону дозволить підвищити безпеку на дорогах, знизити рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП, а також сприятиме інтеграції автомобільних доріг загального користування України в міжнародну дорожню мережу, повідомляє сайт президента.

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Серед іншого, документ запроваджує аудит безпеки автодоріг на стадії їх проєктування, після введення в експлуатацію та перевірку їх безпеки під час експлуатації. Законом передбачена обов'язковість проведення аудиту на міжнародних і національних автомобільних дорогах.

Очікується, що закон сприятиме створенню умов для будівництва безпечної дорожньої інфраструктури, зокрема шляхом залучення європейських фондів та інвестицій, допомагаючи створювати нові робочі місця.

Скільки це коштуватиме українцям

Вартість проведення аудиту безпеки автомобільних доріг становитиме приблизно 5-10% від витрат на проєктування, або менше ніж 5% від витрат на будівництво. Оскільки витрати на проєктування становлять приблизно 5-6% від загальної вартості проєкту, то наступні вигоди від безпечного руху (зменшення кількості ДТП з тяжкими наслідками) значно перевищують витрати на ці заходи.

Відповідний законопроєкт Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому 17 жовтня. На думку депутатів, його реалізація призведе до зниження соціальних витрат від наслідків дорожньо-транспортних пригод.

До слова, на Україну чекає відновлення доріг, оновлення залізничного транспорту і запуск нових маршрутів, впровадження електронного квитка на весь транспорт, збільшення утричі річкових перевезень, будівництво нових аеропортів та пошуки інвестора для Укрпошти. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про плани міністерства на найближчі роки.

Як працюватимуть над дорогами?