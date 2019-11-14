Зеленский подписал закон о введении аудита безопасности автомобильных дорог

Соответствующий документ вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" с целью внедрения положений европейских директив. Все это необходимо для повышения безопасности на дорогах и уменьшения количества ДТП.

Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международную дорожную сеть, сообщает сайт президента.

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Среди прочего, документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования, после введения в эксплуатацию и проверку их безопасности во время эксплуатации. Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.

Ожидается, что закон будет способствовать созданию условий для строительства безопасной дорожной инфраструктуры, в частности путем привлечения европейских фондов и инвестиций, помогая создавать новые рабочие места.

Сколько это будет стоить украинцам

Стоимость проведения аудита безопасности автомобильных дорог составит примерно 5-10% от затрат на проектирование, или менее 5% от затрат на строительство. Поскольку расходы на проектирование составляют примерно 5-6% от общей стоимости проекту, то следующие выгоды от безопасного движения (уменьшение количества ДТП с тяжелыми последствиями) значительно превышают затраты на эти мероприятия.

Соответствующий законопроект Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом 17 октября. По мнению депутатов, его реализация приведет к снижению социальных расходов от последствий дорожно-транспортных происшествий.

К слову, Украину ждет восстановления дорог, обновление железнодорожного транспорта и запуск новых маршрутов, внедрения электронного билета на весь транспорт, увеличение в три раза речных перевозок, строительство новых аэропортов и поиски инвестора для Укрпочты. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о планах министерства на ближайшие годы.

Как работать над дорогами?