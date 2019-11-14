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      Зеленский подписал закон о введении аудита безопасности автомобильных дорог

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      Владимир Зеленський
      Владимир Зеленський / Getty Images

      Соответствующий документ вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" с целью внедрения положений европейских директив. Все это необходимо для повышения безопасности на дорогах и уменьшения количества ДТП.

      Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международную дорожную сеть, сообщает сайт президента.

      Важно: Правительство взяло 450 міллионов евро кредита на строительство дорог

      Среди прочего, документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования, после введения в эксплуатацию и проверку их безопасности во время эксплуатации. Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.

      Ожидается, что закон будет способствовать созданию условий для строительства безопасной дорожной инфраструктуры, в частности путем привлечения европейских фондов и инвестиций, помогая создавать новые рабочие места.

      Сколько это будет стоить украинцам

      Стоимость проведения аудита безопасности автомобильных дорог составит примерно 5-10% от затрат на проектирование, или менее 5% от затрат на строительство. Поскольку расходы на проектирование составляют примерно 5-6% от общей стоимости проекту, то следующие выгоды от безопасного движения (уменьшение количества ДТП с тяжелыми последствиями) значительно превышают затраты на эти мероприятия.

      Соответствующий законопроект Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом 17 октября. По мнению депутатов, его реализация приведет к снижению социальных расходов от последствий дорожно-транспортных происшествий.

      К слову, Украину ждет восстановления дорог, обновление железнодорожного транспорта и запуск новых маршрутов, внедрения электронного билета на весь транспорт, увеличение в три раза речных перевозок, строительство новых аэропортов и поиски инвестора для Укрпочты. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о планах министерства на ближайшие годы.

      Как работать над дорогами?

      • в 2020 году планируют восстановить 4000 км дорог;
      • на дорожную инфраструктуру правительство планирует выделить 73 миллиарда гривен, что почти на 40% больше, чем в предыдущие годы;
      • акцент на строительстве качественных дорог к опорным школ, больниц и других социальных объектов в регионах;
      • продолжение внедрения современных систем контроля, в частности взвешивания грузовиков в движении;
      • увеличение финансирования программы безопасности вдвое – до 3,2 миллиарда гривен. В министерстве надеются, что это позволит на 30% снизить аварийность на украинских дорогах.
      blog_ava
      Зеленский подписал закон о разоблачителях коррупции: детали
      13 ноября
      1007
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Законодательство Дороги
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