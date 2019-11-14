Зеленский подписал закон о введении аудита безопасности автомобильных дорог
Соответствующий документ вносит изменения в законы Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах" с целью внедрения положений европейских директив. Все это необходимо для повышения безопасности на дорогах и уменьшения количества ДТП.
Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международную дорожную сеть, сообщает сайт президента.
Важно: Правительство взяло 450 міллионов евро кредита на строительство дорог
Среди прочего, документ вводит аудит безопасности автодорог на стадии их проектирования, после введения в эксплуатацию и проверку их безопасности во время эксплуатации. Законом предусмотрена обязательность проведения аудита на международных и национальных автомобильных дорогах.
Ожидается, что закон будет способствовать созданию условий для строительства безопасной дорожной инфраструктуры, в частности путем привлечения европейских фондов и инвестиций, помогая создавать новые рабочие места.
Сколько это будет стоить украинцам
Стоимость проведения аудита безопасности автомобильных дорог составит примерно 5-10% от затрат на проектирование, или менее 5% от затрат на строительство. Поскольку расходы на проектирование составляют примерно 5-6% от общей стоимости проекту, то следующие выгоды от безопасного движения (уменьшение количества ДТП с тяжелыми последствиями) значительно превышают затраты на эти мероприятия.
Соответствующий законопроект Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом 17 октября. По мнению депутатов, его реализация приведет к снижению социальных расходов от последствий дорожно-транспортных происшествий.
К слову, Украину ждет восстановления дорог, обновление железнодорожного транспорта и запуск новых маршрутов, внедрения электронного билета на весь транспорт, увеличение в три раза речных перевозок, строительство новых аэропортов и поиски инвестора для Укрпочты. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о планах министерства на ближайшие годы.
Как работать над дорогами?
- в 2020 году планируют восстановить 4000 км дорог;
- на дорожную инфраструктуру правительство планирует выделить 73 миллиарда гривен, что почти на 40% больше, чем в предыдущие годы;
- акцент на строительстве качественных дорог к опорным школ, больниц и других социальных объектов в регионах;
- продолжение внедрения современных систем контроля, в частности взвешивания грузовиков в движении;
- увеличение финансирования программы безопасности вдвое – до 3,2 миллиарда гривен. В министерстве надеются, что это позволит на 30% снизить аварийность на украинских дорогах.