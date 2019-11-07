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      Правительство взяло 450 миллионов евро кредита на строительство дорог

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / ua.news

      Кабинет Министров решил взять кредит у Европейского инвестиционного банка в размере 450 миллионов евро. Деньги пойдут на строительство объездной дороги возле Львова и ремонт трассы Киев – Одесса.

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке написал, что кредит рассчитан на 15 лет.

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      По слова министра, капитальный ремонт участка международной дороги Киев–Одесса будет проведен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

      В целом в 2020 году правительство увеличит расходы на ремонт дорог. В первую очередь будут ремонтировать автотрассы, к состоянию которых уже давно есть вопросы. Кроме того, Кабмин уже нашел партнеров для строительства первой платной дороги – киевской кольцевой.

      Уже весной начнутся восстановительные работы на автотрассах:

      • Черкассы – Умань;
      • Стрый – Львов;
      • дороги на Кропивницкий;
      • автодороги в Кривой Рог;
      • трассы в направлении Николаева;
      • Херсон – Мариуполь.

      Что еще в Кабмине говорили о дорогах?Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после своего назначения говорил, что за время своего руководства правительством хочет привести в "нормальное состояние" 24 тысячи километров дороги.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Министерство инфраструктуры Кабинет Министров Украины Евросоюз Кредит Владислав Криклий Дороги
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