Правительство взяло 450 миллионов евро кредита на строительство дорог

Кабинет Министров решил взять кредит у Европейского инвестиционного банка в размере 450 миллионов евро. Деньги пойдут на строительство объездной дороги возле Львова и ремонт трассы Киев – Одесса.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в фейсбуке написал, что кредит рассчитан на 15 лет.

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По слова министра, капитальный ремонт участка международной дороги Киев–Одесса будет проведен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

В целом в 2020 году правительство увеличит расходы на ремонт дорог. В первую очередь будут ремонтировать автотрассы, к состоянию которых уже давно есть вопросы. Кроме того, Кабмин уже нашел партнеров для строительства первой платной дороги – киевской кольцевой.

Уже весной начнутся восстановительные работы на автотрассах:

Черкассы – Умань;

Стрый – Львов;

дороги на Кропивницкий;

автодороги в Кривой Рог;

трассы в направлении Николаева;

Херсон – Мариуполь.

Что еще в Кабмине говорили о дорогах?Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после своего назначения говорил, что за время своего руководства правительством хочет привести в "нормальное состояние" 24 тысячи километров дороги.