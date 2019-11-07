Уряд взяв 450 мільйонів євро кредиту на будівництво доріг
Кабінет міністрів вирішив взяти кредит у Європейського інвестиційного банку у розмірі 450 мільйонів євро. Гроші підуть на будівництво об’їзної дороги біля Львова та ремонт траси Київ – Одеса.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій у фейсбуці написав, що кредит розрахований на 15 років.
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За слова міністра, капітальний ремонт міжнародної ділянки дороги Київ –Одеса буде проведено у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Загалом у 2020 році уряд збільшить видатки на ремонт доріг. Першочергово ремонтуватимуть автотраси, щодо стану яких вже давно є питання. Крім того, Кабмін вже знайшов партнерів для будівництва першої платної дороги – київської кільцевої.
Вже на весні почнуться відновлювальні роботи на автотрасах:
- Черкаси – Умань;
- Стрий – Львів;
- дороги на Кропивницький;
- автошляхи до Кривого Рогу;
- траси у напрямку Миколаєва;
- Херсон – Маріуполь.
Що ще у Кабміні говорили про дороги?Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після свого призначення говорив, що за час свого керівництва урядом хоче привести до "нормального стану" 24 тисячі кілометрів дороги.