Уряд взяв 450 мільйонів євро кредиту на будівництво доріг

Кабінет міністрів вирішив взяти кредит у Європейського інвестиційного банку у розмірі 450 мільйонів євро. Гроші підуть на будівництво об’їзної дороги біля Львова та ремонт траси Київ – Одеса.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у фейсбуці написав, що кредит розрахований на 15 років.

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За слова міністра, капітальний ремонт міжнародної ділянки дороги Київ –Одеса буде проведено у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Загалом у 2020 році уряд збільшить видатки на ремонт доріг. Першочергово ремонтуватимуть автотраси, щодо стану яких вже давно є питання. Крім того, Кабмін вже знайшов партнерів для будівництва першої платної дороги – київської кільцевої.

Вже на весні почнуться відновлювальні роботи на автотрасах:

Черкаси – Умань;

Стрий – Львів;

дороги на Кропивницький;

автошляхи до Кривого Рогу;

траси у напрямку Миколаєва;

Херсон – Маріуполь.

Що ще у Кабміні говорили про дороги?Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після свого призначення говорив, що за час свого керівництва урядом хоче привести до "нормального стану" 24 тисячі кілометрів дороги.