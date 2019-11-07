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      Уряд взяв 450 мільйонів євро кредиту на будівництво доріг

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / ua.news

      Кабінет міністрів вирішив взяти кредит у Європейського інвестиційного банку у розмірі 450 мільйонів євро. Гроші підуть на будівництво об’їзної дороги біля Львова та ремонт траси Київ – Одеса.

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій у фейсбуці написав, що кредит розрахований на 15 років.

      До теми: Будівництво траси Дніпро – Решетилівка зняли з висоти пташиного польоту

      За слова міністра, капітальний ремонт міжнародної ділянки дороги Київ –Одеса буде проведено у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

      Загалом у 2020 році уряд збільшить видатки на ремонт доріг. Першочергово ремонтуватимуть автотраси, щодо стану яких вже давно є питання. Крім того, Кабмін вже знайшов партнерів для будівництва першої платної дороги – київської кільцевої.

      Вже на весні почнуться відновлювальні роботи на автотрасах:

      • Черкаси – Умань;
      • Стрий – Львів;
      • дороги на Кропивницький;
      • автошляхи до Кривого Рогу;
      • траси у напрямку Миколаєва;
      • Херсон – Маріуполь.

      Що ще у Кабміні говорили про дороги?Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після свого призначення говорив, що за час свого керівництва урядом хоче привести до "нормального стану" 24 тисячі кілометрів дороги.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Дороги Владислав Криклій Кредит Євросоюз Кабінет Міністрів України Міністерство інфраструктури
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