Легалізація грального бізнесу: скільки отримає бюджет і за чиї гроші лікуватимуть ігроманів

В Україні гральний бізнес заборонений. Проте підпільні казино діють. За підрахунками експертів, обсяг тіньового ринку – понад 1 мільярд гривень. Як держава збирається легалізувати цей бізнес – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Вигідна заборона

Заборона грального бізнесу діє в Україні з 15 травня 2009 року. За порушення закону – штраф 8 000 мінімальних заробітних плат з конфіскацією обладнання.

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Щоправда, законотворці все ж дозволили працювати лотереям. Тоді багато гравців ринку продовжили діяльність, але під зміненими вивісками – "лотерея" та "інтернет-клуби".

З 2009 року таке поняття як гральний бізнес – поза законом. Офіційно в Україні діє лише лото. Щоправда, фактично гральні заклади працюють,

– каже голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко.

За підрахунками громадських організацій, зараз в Україні працює приблизно 30 тисяч (!) місць, де можна нелегально грати. Йдеться про незаконні зали онлайн-казино, vip-казино, лото, зали гральних автоматів тощо. Офіційно працює лише 5 тисяч учасників ринку. Таким чином, тіньовий гральний бізнес квітне з чималим обігом коштів за рік.



Гральний бізнес найближчим часом легалізують / Фото unsplash.com

Щонайменше 1 мільярд доларів на рік – такий грошовий обіг цього ринку. Аналогічну цифру свого часу озвучував і ексміністр фінансів Олександр Данилюк. Це за мінімальними підрахунками. Думаю, ця сума значно більша,

– розповідає колишня уповноважена Антимонопольного комітету, експертка з питань легалізації грального бізнесу Агія Загребельська.

Кмітливі бізнесмени назвали онлайн-казино "миттєвою лотереєю". Знайти місце, де в неї можна пограти, – вкрай легко. Такі лотереї дислокуються у всіх людних місцях українських міст і містечок. Назвавши казино – лотереєю, ділки фактично узаконили свій нелегальний бізнес.

Тим часом, рулетка, блек-джек все ще за межами закону. Проте поціновувачі таких розваг без проблем можуть знайти місця, де можна потішити свою слабкість. Щоправда, це коштуватиме значно більше, адже йдеться про закриті клуби – потрапити в них можна лише через знайомих. Такі клуби традиційно відвідують заможні люди.

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Ну а ті, хто причаївся в очікуванні легалізації цього виду бізнесу, з нетерпінням чекають на закон, який депутати мають ухвалити на поточній сесії Верховної Ради. Вірогідність того, що гральний бізнес найближчим часом виведуть з тіні, – дуже висока.

Гральний бізнес точно наступного року буде працювати в межах закону. В бюджет надходження від цього виду діяльності вже закладено,

– наголошує Олена Хотенко.

Чому Україні потрібно легелізувати гральний бізнес, дивіться тут:

Кабінет міністрів розробив та подав на розгляд до ВР свій законопроєкт "Про державне регулювання діяльності з організації та провадження азартних ігор". Ним передбачається створення спеціального органу з контролю грального бізнесу. Причому, цей орган не лише контролюватиме всі види діяльності у сфері азартних ігор, але й видаватиме ліцензії.

Що змінює закон

Урядовий законопроєкт передбачає запровадження спеціальних гральних зон для роботи казино і залів ігрових автоматів. Тобто казино можуть розміщатися лише в п'ятизіркових готелях, а ігрові автомати – у тризіркових. Водночас, проєктом закону запроваджується принцип "відповідальної гри", який передбачає "впровадження заходів для попередження та мінімізації негативних наслідків", зокрема, створює механізми боротьби з ігровою залежністю.

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Олена Хотенко пояснює, що альернативним законопроєктом (2285-2) запроваджується спецфонд, направлений на соціальний захист тих, хто страждає на лудоманію (ігрову залежність). У цей спецфонд від діяльності грального бізнесу відраховуватимуться гроші на лікування лудоманів.

Натомість, в урядовому законопроєкті прописана нова система ліцензування цієї діяльності. Згідно з нею, передбачається видача обмеженої кількості ліцензій, диференційований розмір плати за них (залежно від виду азартної гри, кількості обладнання, розташування закладу). Вартість ліцензії визначатиметься за результатами електронних аукціонів.

Також передбачається створення спеціальної комісії, яка видаватиме ліцензії і здійснюватиме контроль за діяльністю учасників цього ринка. Ця комісія й буде органом регулювання та контролю.

В урядовому законопроекті передбачається монополія, яка не вирішує питання легалізації. На мою думку, законопроєкт лише частково виводить ігровий бізнес з тіні, – переконана Олена Хотенко.



Деякі види грального бізнесу можуть спровокувати заплежність / Фото unsplash.com

Натомість, наразі є ще сім альтернативних законопроєктів. Приміром, в законопроєкті 2285-2 прописано норми, згідно з якими надходження до бюджету можуть складати не менше 9 мільярдів, а коли бізнес цілком запрацює, то вони зможуть поповнити державну казну приблизно на 40 мільярдів гривень. Натомість урядовий проєкт передбачає надходження до бюджету в розмірі 3 мільярдів гривень. Мається на увазі, надходження від продажу ліцензії на гральну діяльність.

Агія Загребельська вважає, що урядовий законопроєкт дозволяє одним видам азартних ігор маскуватись під інші. Передовсім, йдеться про гральні автомати. Вони є найнебезпечнішим для здоров'я населення видом грального бізнесу. Цей законопроєкт описує інші види бізнесу таким чином, що лотереї та букмекерська діяльність можуть маскуватись під гральні автомати.

Це та проблема, яку ми маємо сьогодні: лотерейні білети маскуються під гральні автомати. Отже, проблема не вирішується. Це погано: лотереї та букмекерька діяльність не є такими вже небезпечними видами бізнесу,

– резюмує Загребельська.

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Лотереї не можуть викликати залежність. В багатьох країнах у лотерею грають цілими родинами. Букмекерство теж не такий шкідливий вид грального бізнесу – у порівнянні з казино та гральними автоматами.