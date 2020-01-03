Боротьба з гральними закладами: Гончарук розповів, чи ефективна "гаряча лінія"

Полювання на нелегальні гральні заклади після відповідної постанови уряду триває. Після звернень на спеціальну "гарячу лінію" закрили ще 15 таких закладів.

Нелегальні заклади намагались поновити свою роботу, про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Їхню діяльність після дзвінків на «гарячу лінію» правоохоронці припинили з 27 грудня 2019 року.

Дзвінки на урядову гарячу лінію за номером 1545 — безкоштовні. Щоби повідомити про нелегальний гральний заклад, оберіть категорію 5,

– зазначив він.

Гончарук також раніше повідомив, що по всій території України протягом одного дня публікації відповідної постанови уряду закрили понад 5300 гральних закладів.

https://t.me/PMHoncharuk/230

Що треба знати про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом?

Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Однак оператори лотерей знайшли шпаринку у законі, яку використовують для здійснення цієї діяльності.