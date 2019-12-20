СБУ здійснила велику облаву на нелегальні гральні заклади: фото

У ніч на 20 грудня співробітники Служби безпеки України накрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях. Для цього оперативники провели 57 одночасних обшуків за місцями розташування закладів, які діяли під "кришею" правоохоронців.

Під час спецоперації силовики вилучили 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу, повідомляє Служба безпеки України.

Важливо! Всі гральні заклади в Україні мають бути зачинені через кілька годин

Велику обвалу на нелегальні заклади здійснили у шести регіонах України:

Києві;

Дніпрі;

Львові;

Одесі;

Харкові;

Запоріжжі.

СБУ провела спецоперацію на виконання доручення президента України спільно з органами ДБР та прокуратури.

Обвала СБУ на нелегальні гральні заклади: дивіться фото

Що відомо про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом в Україні?З самого ранку п'ятниці, 20 грудня, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому саме вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом.



За результатами засідання Гончарук заявив, що з ним буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади буде закрито з 16 години.