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      СБУ провела крупную облаву на нелегальные игорные заведения: фото

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      СБУ "накрыла" 43 подпольных игорных заведения за ночь / фото: СБУ

      В ночь на 20 декабря сотрудники Службы безопасности Украины накрыли сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях. Для этого оперативники провели 57 одновременных обысков по местам расположения заведений, которые действовали под "крышей" правоохранителей.

      Во время спецоперации силовики изъяли 33 стола для игры в покер, 293 игровые автоматы, 11 рулеток и почти 1 миллион гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса, сообщает Служба безопасности Украины.

      Важно! Все игорные заведения в Украине должны быть закрыты через несколько часов

      Крупную облаву на нелегальные заведения совершили в шести регионах Украины:

      • Киеве;
      • Днепре;
      • Львове;
      • Одессе;
      • Харькове;
      • Запорожье.

      СБУ провела спецоперацию на выполнение поручения президента Украины совместно с органами ГБР и прокуратуры.

      Облава СБУ на нелегальные игорные заведения: смотрите фото

      Что известно о борьбе с нелегальным игорным бизнесом в Украине?С самого утра пятницы, 20 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем как раз решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.

      По результатам заседания Гончарук заявил, что с ним будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Игорный бизнес СБУ Служба безопасности Украины
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