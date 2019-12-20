СБУ провела крупную облаву на нелегальные игорные заведения: фото
В ночь на 20 декабря сотрудники Службы безопасности Украины накрыли сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях. Для этого оперативники провели 57 одновременных обысков по местам расположения заведений, которые действовали под "крышей" правоохранителей.
Во время спецоперации силовики изъяли 33 стола для игры в покер, 293 игровые автоматы, 11 рулеток и почти 1 миллион гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса, сообщает Служба безопасности Украины.
Важно! Все игорные заведения в Украине должны быть закрыты через несколько часов
Крупную облаву на нелегальные заведения совершили в шести регионах Украины:
- Киеве;
- Днепре;
- Львове;
- Одессе;
- Харькове;
- Запорожье.
СБУ провела спецоперацию на выполнение поручения президента Украины совместно с органами ГБР и прокуратуры.
Облава СБУ на нелегальные игорные заведения: смотрите фото
Что известно о борьбе с нелегальным игорным бизнесом в Украине?С самого утра пятницы, 20 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем как раз решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.
По результатам заседания Гончарук заявил, что с ним будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.